Dos caras del consumo en enero: cayeron ventas en supermercados y crecieron en mayoristas

Las ventas en supermercados en enero de 2026 registraron caídas de 1,2% respecto a igual mes de 2025 y de 1,5% respecto al mes anterior, mientras el índice serie tendencia-ciclo se ubicó 0,1% por debajo del mes anterior.

Los aumentos internuales más significativos a precios corrientes se dieron en “Carnes” (49,4%), “Verdulería y frutería” (38,3%), “Alimentos preparados y rotisería” (32,5%) y “Panadería” (27,2%), de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La inflación general interanual se ubicó en 32,4% en el primer mes de 2026.

Carne, supermercados y salidas: los rubros que más caen y frenan la recuperación del consumo

Los medios de pagos se dividieron en: tarjeta de crédito (43,1%), tarjeta de débito (25,0%), efectivo (17,1%) y otros medios de pago (14,81%). Estos últimos, que incluyen billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift cards y ticket canasta, entre otros, aumentaron 63,1% interanual.

Autoservicios Mayoristas

En cuanto los autoservicios mayoristas, las ventas en enero de 2026 crecieron 1,3% interanual y 0,8% mensual, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación intermensual positiva de 0,8%, según el INDEC.

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes” (70,7%), “Otros” (31,2%), “Almacén” (30,5%) y “Lácteos” (25,3%).

En cuanto a los medios de pago, se repartieron en: otros medios de pago (32,2%), seguidos por tarjeta de crédito (26,0%), efectivo (25,7%) y tarjeta de débito (16,0%).