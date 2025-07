Correo, Arca y Trenes Argentinos, al tope del ranking de los despidos

El gobierno de Javier Milei usó las facultades especiales y los cambios en el régimen de empleo público de la Ley Bases para dejar un tendal de despidos en empresas y organismos descentralizados. Una acción que motorizó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con tres entidades al tope del ranking: Correo Argentino, ARCA y Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos).

El extitular del Banco Central en la era Mauricio Macri lideró el proceso de ajuste de personal en el Estado y no dejó organismo ni compañía pública sin mirar ni tocar desde la vigencia de la ley más significativa que consiguió la administración libertaria. Si se analizan empresas estatales, la tabla de echados la lidera Correo Argentino, que sufrió 4945; Operadora Ferroviaria con 2293; Aerolíneas Argentinas con 1780; Banco de la Nación Argentina tuvo 1689; y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), 1577.

Debajo de AySA, figuran Agencia Publicidad del Estado con 644; Casa de Moneda exhibió 576; Corredores Viales con 537; Fabricaciones Militares tuvo 371 y Belgrano Cargas ocupa la décima posición, con 358 personas que dejaron de pertenecer a sus filas.

En relación con los organismos de la administración pública de carácter descentralizado, los que más bajas mostraron en el último año fueron ARCA (2996), Anses (1423), Conicet (985), Estado Mayor General de la Armada (787), Enacom (778), INTI (726), la Dirección Nacional de Vialidad (510), Senasa (482), Renaper (479) y AndisS (468). A cada movimiento que hizo Sturzenegger ejecutando despidos, le siguió en algunos casos la respuesta sindical.

Por ejemplo, el gremio que nuclea a los trabajadores de la Anses, el Secasfpi, denunció en la Justicia laboral que la mayoría de los despidos fueron “víctimas de persecución sindical”. El Juzgado Nacional del Trabajo número 6 le dio la razón al colectivo sindical que conduce Carlos Ortega, diciendo que el 84,6% de los echados eran precisamente afiliados. El oficialismo apeló la decisión.

En términos proporcionales, el ministro también colocó su mira en Telam, que perdió el 79% de su dotación. Siguen Enarsa Patagonia, con la pérdida del 66% de sus empleados, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales con el 64% de su planta. Hay más: figuran en la nómina la Junta de Seguridad en el Transporte (44%), el Inaes (41%), el Enacom (38%) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (37%). El Instituto Nacional del Cáncer tampoco pudo evitar el efecto de la motosierra: ya no tiene el 36% de sus empleados en relación con el año pasado y los trabajadores que quedaron en pie denuncian fallas en el funcionamiento.

Estas cifras fueron celebradas esta semana por la administración de La Libertad Avanza, que hizo un acto el último miércoles en Balcarce que encabezaron Javier Milei y Sturzenegger. En dicha actividad, con discursos de ambos representantes del Poder Ejecutivo, brindaron por la cantidad de reformas que lograron encarar en el último tiempo gracias a la normativa Bases. No obstante, el ministro, apodado por el Presidente como “el coloso”, no se quedó conforme y, como marca quienes lo conocen, buscó eliminar todos los organismos posibles. Por falta de tiempo y complejidades de la burocracia, como dicen en Casa Rosada, no alcanzó su objetivo.

“Gracias, Presidente, y a mis compañeros de gabinete por agradecer personalmente a los 200 funcionarios de todo el Gobierno que trabajadores en los decretos delegados, VLLC!”, expresó el ministro en la jornada de festejo.