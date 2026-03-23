Servicios públicos en la canasta familiar: “Hoy aproximadamente están en torno al 15 o 20%”

El economista, Maximiliano Ramírez, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la inflación en Argentina continúa mostrando señales de presión, especialmente en rubros sensibles como alimentos y servicios.

Maximiliano Ramírez puso el foco en la dinámica de la inflación subyacente y su impacto en el consumo: “El último dato de inflación, el que dio 2,9%, lo que muestra es una suba bastante significativa de la inflación núcleo. La inflación núcleo ahí se ubicó en 3,1%”.

Repercusiones en el poder adquisitivo

Según explicó, esta tendencia afecta principalmente a los bienes esenciales. “Esa inflación que impacta dentro de la canasta básica es la más representativa”, planteó, lo que, combinado con el deterioro de los ingresos, genera un escenario complejo: “Junto a la caída en el salario, es el combo que está mostrando que a la gente le está costando llegar a fin de mes”.

Uno de los cambios estructurales más relevantes es el peso creciente de los servicios en el presupuesto de los hogares. En este contexto, Ramírez detalló que, “los servicios en el año 2015 pesaban aproximadamente 2% de la canasta de una familia. Hoy esos servicios aproximadamente están en torno al 15 o 20%”.

Redistribución de la canasta familiar

Este incremento responde, en gran parte, a la reducción de subsidios y al ajuste tarifario: “La suba en los servicios hizo que la canasta en la familia se tenga que redistribuir”.

Además, el entrevistado aclaró que en muchos casos ya se paga el costo pleno. “En todo lo que tenga que ver con electricidad, ya te diría que la mayoría pagamos tarifa plena”, sostuvo, y agregó: “En agua pasa lo mismo”.

A diferencia de otros bienes, los servicios no permiten alternativas de consumo. En ese sentido, explicó que, “tema servicios públicos, vos no tenés un sustituto, entonces al no tener un sustituto vos solamente vas a tener que sí o sí pagar lo que gastás”.