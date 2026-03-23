Eduardo Reina: “Creo que al Gobierno le va a ser difícil aguantarlo a Adorni”

El analista político, Eduardo Reina, conversó con Canal E y se refirió a que la coyuntura política argentina atraviesa un momento de alta tensión, marcado por cuestionamientos internos, desgaste de figuras clave y posibles reconfiguraciones de poder.

Eduardo Reina sintetizó el origen del conflicto con una metáfora: “La verdad es que a veces por un fosforito se incendia un galpón, y acá pasó exactamente eso”. En su análisis, el problema no es un hecho aislado sino su efecto multiplicador, que expone fragilidades estructurales dentro del Gobierno.

El deterioro de la imagen pública del Gobierno se intensifica

Uno de los ejes centrales es el deterioro de la imagen pública. Según desarrolló, “la reputación es frágil como el barro”, y en este caso, un episodio inicial derivó en una escalada de cuestionamientos.

Reina advirtió que el proceso está lejos de detenerse: “Vemos que esto empezó y sigue, y sigue, y sigue, y creo, creo que al Gobierno le va a ser difícil aguantarlo a Adorni”.

Qué debería hacer el Gobierno con la situación de Manuel Adorni

En esa línea, planteó una posible salida anticipada como estrategia de contención. “Antes de que siga en una escalada de nuevas cosas que pueden aparecer, a veces es mejor correrlo y dar vuelta a la página”, planteó.

El escenario se complejiza aún más con la investigación judicial en torno al caso $Libra. El entrevistado remarcó que, “el caso $Libra todavía está en la justicia”, pero alertó sobre su potencial expansivo: “Aparecen grabaciones y textos que comprometen al Gobierno y van a seguir tirando la piola”.

Además, destacó la credibilidad de los periodistas que investigan el tema: “Los periodistas que investigaron esto no son periodistas comunes, son periodistas reconocidos por su idoneidad”.