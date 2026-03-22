El Papa León XIV condena la guerra en Oriente Medio: “Es una vergüenza para toda la humanidad”

El Papa León XIV calificó este domingo las guerras actuales como una “vergüenza para toda la humanidad”, en un mensaje contundente que puso el foco en el sufrimiento de las víctimas civiles en Oriente Medio.

El papa León XIV volvió a pedir el cese del fuego en Oriente Medio y reclamó 'caminos de diálogo'

Desde la ventana del Palacio Apostólico, tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice cuestionó con dureza la violencia que atraviesa distintas regiones del mundo. “No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, afirmó ante miles de fieles.

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Ángelus del Papa: fuerte mensaje contra la guerra y el sufrimiento de civiles

Durante su intervención en el V Domingo de Cuaresma, el líder de la Iglesia Católica denunció el “escándalo de la violencia” y subrayó que el impacto de la guerra no se limita a una región específica.

En ese sentido, remarcó que el drama humanitario en Oriente Medio debe ser entendido como un problema global: “Lo que les afecta, afecta a toda la humanidad”. El mensaje buscó visibilizar la dimensión humana del conflicto, con especial énfasis en las víctimas más vulnerables.

Conflicto en Oriente Medio: el Papa advierte que es un fracaso de la humanidad

León XIV profundizó su análisis al sostener que las guerras actuales reflejan un fracaso colectivo. Según explicó, la persistencia de los conflictos evidencia la incapacidad de la comunidad internacional para construir soluciones duraderas.

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El Pontífice planteó que la indiferencia y la falta de acción contribuyen a perpetuar la violencia, agravando las crisis humanitarias.

El Vaticano pide paz en Oriente Medio y llama al diálogo internacional

En uno de los tramos más enfáticos de su discurso, el Papa renovó su llamado urgente a detener las hostilidades y avanzar hacia instancias de diálogo. “Renuevo con vehemencia mi llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades”, expresó, al tiempo que reclamó la construcción de caminos de paz basados en el respeto y la dignidad humana.

El mensaje refuerza la histórica postura del Vaticano en favor de la resolución pacífica de los conflictos.

Guerra en Oriente Medio hoy: el impacto global y la preocupación internacional

El pronunciamiento del Papa se da en un contexto de alta tensión en Oriente Medio, donde los enfrentamientos armados continúan generando víctimas, desplazamientos y una creciente crisis humanitaria.

León XIV pidió erradicar la violencia contra las mujeres y exigió detener las bombas en Medio Oriente

Además, la participación de actores internacionales complejiza aún más el escenario, dificultando las negociaciones y prolongando la violencia. En este marco, la intervención del Vaticano busca influir en la agenda global, apelando a la responsabilidad compartida.

La Santa Sede ha mantenido históricamente una posición activa frente a las guerras, promoviendo el diálogo, la mediación y la asistencia humanitaria. En esta línea, el mensaje de León XIV se destaca por su tono firme y directo, al calificar la guerra como una “vergüenza”, lo que implica una crítica no solo a los hechos, sino también a quienes los sostienen.