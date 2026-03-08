León XIV pidió erradicar la violencia contra las mujeres y exigió detener las bombas en Medio Oriente

En un mensaje que combinó preocupación social y alarma geopolítica, el papa León XIV instó este domingo a erradicar la violencia contra las mujeres y reclamó el cese inmediato de los bombardeos en Medio Oriente. Sus palabras, pronunciadas durante el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, coincidieron con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y estuvieron dirigidas a miles de fieles congregados frente al Palacio Apostólico.

Desde la ventana que da a la plaza vaticana, el pontífice manifestó su “profunda consternación” por las múltiples formas de violencia que sufren las mujeres en distintas partes del mundo y reiteró el compromiso de la Iglesia con el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres.

“Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y padecen diversas formas de violencia. A ellas, de manera especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones”, afirmó el Papa ante la multitud.

El pronunciamiento de León XIV se produjo en un contexto global marcado por el aumento de los casos de violencia de género, una problemática que atraviesa sociedades de distintas culturas y niveles de desarrollo.

El pontífice reforzó su postura a través de una carta publicada en la revista mensual Plaza de San Pedro, en la que respondió a la inquietud de una fiel italiana sobre los crímenes contra mujeres. En ese texto, el líder de la Iglesia católica advirtió que muchas víctimas son atacadas precisamente por encarnar valores que desafían estructuras de dominación profundamente arraigadas.

Según sostuvo, combatir este fenómeno exige una respuesta estructural que combine políticas públicas, compromiso social y transformación cultural.

“Es necesario implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Ese camino debe comenzar por la educación de los jóvenes”, señaló.

En ese sentido, el Papa subrayó que ningún acto de agresión puede relativizarse ni justificarse. Por el contrario, llamó a denunciar los hechos de violencia y a evitar cualquier clima social que minimice la responsabilidad de los agresores.

“Nunca debemos subestimar un acto de violencia, ni temer denunciarlo. Tampoco debemos tolerar ambientes que justifiquen o atenúen la responsabilidad de quien agrede”, enfatizó.

La preocupación del Vaticano por el conflicto en Medio Oriente

Además del mensaje dedicado a la situación de las mujeres, León XIV dedicó parte de su intervención a la creciente tensión en Medio Oriente, particularmente ante la escalada de violencia que involucra a Irán y el temor de que el conflicto se extienda a otros países de la región.

El Papa manifestó su inquietud por los reportes que llegan desde la zona y advirtió sobre el riesgo de una expansión del enfrentamiento hacia territorios vecinos, entre ellos el Líbano, lo que podría profundizar aún más la inestabilidad regional.

En ese contexto, el líder religioso pidió detener los ataques y abrir un espacio de diálogo que permita escuchar las demandas de las poblaciones afectadas por la guerra.

“Que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y se abra un espacio de diálogo donde se pueda escuchar la voz de los pueblos”, expresó.

Un mensaje que combina paz, justicia y derechos

Las declaraciones del pontífice reflejan una línea de discurso que busca integrar la defensa de los derechos humanos con el llamado a la paz en los conflictos internacionales. En los últimos meses, el Vaticano ha manifestado reiteradamente su preocupación por los escenarios de guerra y por el impacto que estos enfrentamientos tienen sobre la población civil.

Al mismo tiempo, la Iglesia ha intensificado su posicionamiento frente a la violencia contra las mujeres, promoviendo iniciativas educativas y sociales orientadas a modificar patrones culturales que perpetúan la desigualdad.

En su mensaje final, León XIV encomendó su llamado a la Virgen María, pidiendo que inspire caminos de reconciliación y esperanza en una región marcada por tensiones históricas.

“Que la Virgen acompañe a los pueblos de Medio Oriente y los guíe hacia la reconciliación y la esperanza”, concluyó el pontífice ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro.