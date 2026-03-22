Comenzó la batalla por el control del crucial estrecho de Ormuz

Las fuerzas de Estados Unidos comenzaron este sábado con un operativo destinado a liberar el crucial estrecho de Ormuz, bloqueado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

A través de un comunicado, el ejército estadounidense declaró haber dañado varios búnkeres iraníes que contaban con armas utilizadas para atacar buques con petróleo y gas en el estrecho.

El comunicado estadounidense parecía diseñado para calmar las preocupaciones de los mercados energéticos y de los escépticos aliados internacionales de Washington, más de 20 de los cuales emitieron un comunicado prometiendo respaldar los esfuerzos para reabrir la ruta marítima clave.

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El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, declaró que aviones de guerra estadounidenses habían lanzado bombas de más de 2 mil kg sobre una instalación subterránea en la costa de Irán que almacenaba misiles de crucero antibuque, lanzadores de misiles móviles y otros equipos.

“No solo neutralizamos las instalaciones, sino que también destruimos los emplazamientos de apoyo de inteligencia y las estaciones repetidoras de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, señaló Cooper.

Acción conjunta. En paralelo a la ofensiva lanzada por Estados Unidos, los gobiernos de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Corea del Sur, Australia, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, todos ellos con intereses comerciales en ese paso crucial, condenaron el “cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes” y adelantaron que ahora sí participarán de una operación conjunta, como viene reclamando Washington.

“Expresamos nuestra disposición a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por el estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que participan en la planificación preliminar”, afirmaron, en un guiño político a Estados Unidos.

Mientras los productores analizan el costo de los ataques contra las instalaciones de petróleo y gas en el Golfo, incluido el mayor centro mundial de gas natural licuado, el presidente estadounidense Donald Trump criticó duramente a los aliados de la OTAN, calificándolos de “cobardes” por no actuar directamente contra Irán y participar en la reapertura del estrecho.

Irán bloqueó el canal por el que transita, en tiempos de paz, alrededor de una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán solo había impuesto restricciones a los buques procedentes de países involucrados en ataques contra Irán, y que ofrecería asistencia a aquellos que se mantuvieran al margen del conflicto. De hecho, están permitiendo el paso de buques que responden a China e India, dos socios comerciales.

El conflicto disparó los precios del petróleo crudo: el barril de crudo Brent del Mar del Norte subió más del 50% en el último mes y ahora supera cómodamente los 105 dólares.

Resistencia. Mientras se agudiza la batalla por Ormuz, los analistas afirman que el gobierno islámico de Irán ha sobrevivido a la pérdida de sus máximos líderes y que su capacidad de ataque está demostrando ser más resistente de lo esperado, lo que puede alargar el conflicto y la crisis petrolera.

Los drones, misiles y lanzadores que sobrevivieron a la ofensiva de EE.UU. e Israel pueden continuar los ataques de represalia durante otras cuatro a seis semanas, sostienen los expertos.

“Están demostrando una gran resistencia que quizás no esperábamos, que EE.UU. tampoco esperaba cuando asumió el control”, declaró Neil Quilliam, del Instituto Real de Asuntos Internacionales, con sede en Londres. “Pero la Guardia Revolucionaria Islámica, el régimen iraní, es profundo, tiene raíces profundas, una gran fortaleza institucional. Es realmente notable cómo han logrado resistir”, remarcó.