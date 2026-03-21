Trump acusa de “cobardes” a los socios de la OTAN por negarse a actuar contra Irán

En una de las más furiosas embestidas contra sus socios de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), el presidente estadounidense Donald Trump los tildó de “cobardes” por no involucrarse en el conflicto con Irán y participar en la misión militar para reabrir el crucial estrecho de Ormuz.

El mandatario se mostró indignado con las potencias que participan de la alianza militar por no atender su petición de ayuda para asegurar el estrecho canal, al tiempo que acusó a la República Islámica de provocar un vertiginoso aumento de los precios mundiales del petróleo.

“¡Qué fácil les resulta hacerlo, con tan poco riesgo! ¡Cobardes, lo recordaremos!”, publicó Trump en su red social Truth Social, acusando a la OTAN de no unirse a la “lucha para detener a un Irán con armas nucleares”. “¡Sin EE.UU. la OTAN es un tigre de papel!”, remató.

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Trump sostuvo esta semana en distintas declaraciones que EE.UU. no necesita la ayuda militar de nadie para liberar el estrecho de Ormuz, pero al mismo tiempo ha exigido a los aliados que contribuyan al esfuerzo, ya que el alza de precios del petróleo causado por el bloque iraní afecta al mundo entero.

Seis grandes potencias internacionales, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, dijeron el jueves estar dispuestas a “contribuir a los esfuerzos apropiados” para garantizar el libre paso el estrecho de Ormuz. Pero no se han comprometido formalmente con ninguna misión en esa vía fluvial crucial, mientras que otros aliados como Alemania e Italia descartaron cualquier operación sin una tregua en la guerra de Medio Oriente.

Lo que si permite el Reino Unido es que EE.UU. utilice bases británicas para atacar instalaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, como parte de sus “operaciones defensivas” contra Irán, indicó la cancillería británica.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Londres autorizó a Washington a usar dos bases británicas, y ha enviado medios aéreos para apoyar a sus aliados en la región frente a los ataques de drones iraníes.

El alza vertiginosa de los precios del petróleo ha presionado a Trump para que ponga fin a la guerra, en medio de los temores republicanos de que la crisis económica pueda perjudicar al partido en las elecciones de mitad de mandato de noviembre en Estados Unidos.

Pese a la crisis económica, y en particular el cierre del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes, Trump descartó este viernes un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en la guerra, que ya dura tres semanas. “No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca.

El republicano de 79 años, que llegó al poder con la promesa de poner fin a las largas guerras de Estados Unidos en Oriente Medio, insistió, no obstante, en que la operación conjunta estadounidense-israelí estaba marchando “extraordinariamente bien”. “Ni siquiera hay competencia”, dijo mientras entregaba un trofeo de fútbol americano a los cadetes navales en la Casa Blanca.

Más infantes de marina. Trump dijo que no planea enviar tropas terrestres a Irán. Sin embargo, según fuentes del gobierno citadas por The Wall Street Journal, Washington desplegará entre 2.200 y 2.500 infantes de marina estadounidenses procedentes del Grupo Anfibio de Ataque USS Boxer, con base en California, y de la 11.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina. Hace una semana, los medios estadounidenses informaron sobre un despliegue aparte en Oriente Medio de unos 2.500 infantes de marina a bordo de hasta tres buques.

Una posible misión para los Marines podría ser una operación contra la isla de Kharg, que gestiona casi todas las exportaciones de crudo de Irán. “El ejército de Estados Unidos puede tomar la isla de Kharg en cualquier momento si el presidente da la orden”, declaró a la AFP la subsecretaria de prensa principal de la Casa Blanca, Anna Kelly, al ser preguntada sobre el informe de Axios.

“Gracias a un proceso de planificación detallado, toda la administración está y estuvo preparada para cualquier posible acción emprendida por el régimen terrorista iraní”, remarcó.

Kelly añadió que Trump “sabía perfectamente que Irán intentaría frenar la libertad de navegación y el libre flujo de energía, y que ya ha tomado medidas para destruir más de 40 buques minadores”.

Las fuerzas estadounidenses atacaron Kharg hace una semana en una ofensiva que, según Trump, había “arrasado por completo” todos los objetivos militares de la isla. El mandatario aclaró que Estados Unidos se ha abstenido hasta ahora de atacar la infraestructura de la isla, pero ha amenazado con hacerlo si Irán continúa bloqueando el estrecho de Ormuz.

*AFP