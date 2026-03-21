Jurado falló que Musk "engañó a los accionistas de Twitter" cuando compró esa red social

Un jurado federal en Estados Unidos dictaminó que Elon Musk "engañó a los accionistas de Twitter" al atacar la popular red social "cuando estaba a punto de adquirirla" a través de un acuerdo económico por 44.000 millones de dólares. Sin embargo, en el mismo fallo se rechazó la denuncia que acusaba al empresario de haber montado una maniobra fraudulenta para hacer disminuir el precio de la compañía.

Tras tres semanas de juicio civil, el jurado de un tribunal federal de San Francisco decidió que dos tuits publicados por Musk en mayo de 2022 "incluían declaraciones falsas que hicieron bajar el valor de Twitter". Un representante legal de los demandantes calculó los daños en 2.600 millones de dólares. Los abogados de Musk le dijeron a la agencia AFP que "su cliente recurriría esta decisión judicial", a la que llamaron “contratiempo”.

Este fallo es un hecho muy poco común en la carrera del empresario, a quien suele llamarse “Teflón Elon”, por su talento para salir indemne de juicios en donde tiene todo en contra. Sus abogados remarcaron este hecho a la agencia AFP, y recordaron que este mismo viernes un tribunal de Texas exoneró a su cliente en un caso por difamación.

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En el juicio se discutió, básicamente, las declaraciones del magnate sobre la supuesta cantidad de cuentas falsas existentes en Twitter, una forma de reducir el tamaño de la plataforma y así disminuir su valor. El multimillonario afirmó que la red social tenía muchas más cuentas de spam y automatizadas que el 5% declarado en sus documentos.

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Tras el primer mensaje publicado en la plataforma sobre este tema por el multimillonario, en mayo de 2022, el precio de la acción bajó un 17% en dos sesiones, lo que hizo que muchos accionistas vendieran su parte en la compañía.

Los demandantes alegaron que estas declaraciones eran parte de una estrategia idea para presionar al consejo de administración y así conseguir un precio inferior a la oferta inicial.

Luego que Musk tratara de desvincularse del acuerdo previo de compra, Twitter lo demandó en el estado de Delaware para forzarlo a cumplir su parte del trato. Antes del arranque de ese juicio, Musk aceptó abonar el precio original, antes de rebautizar la plataforma como X. Sin embargo, ciertos accionistas se vieron perjudicados al vender sus títulos con un descuento de más del 30% con respecto al precio que finalmente pagó el multimillonario.

En 2023, un jurado del mismo tribunal federal de San Francisco, exoneró a Musk por acusaciones similares a las de los accionistas de Twitter, pero en ese caso presentadas por accionistas de Tesla, luego que el empresario tuiteara que tenía el dinero necesario para adquirir la fábrica de automóviles.

Elon Musk

Musk, el hombre más rico del mundo

Elon Musk tiene un patrimonio valorado, a comienzos de marzo de este año, en 839.000 millones de dólares, compuesto, básicamente, por sus acciones en Tesla y SpaceX, según la revista Forbes. Durante el último año, el empresario tuvo un crecimiento exponencial: en octubre alcanzó los 500.000 millones de dólares; en diciembre de 2025 llegó a los 600.000 millones. Y a comienzos de 2026, su patrimonio superó los 800.000 millones, suma que lo convierte en el hombre más rico del mundo.. .

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Larry Page y Sergey Brin, cofundadores del buscador Google, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, en el ranking de personas más ricas del mundo. Page tiene una fortuna estimada en 257.000 millones de dólares y Brin 237.000 millones.

HM/HB