xAI, de Musk, busca banqueros y traders para entrenar a Grok en estrategia financiera

La startup de inteligencia artificial xAI, de Elon Musk, busca contratar a banqueros y prestamistas de crédito privado para mejorar la capacidad de su chatbot Grok en materia de estrategia financiera, sumándose así a rivales en el área de la IA en el desarrollo de software para profesionales de la inversión.

Según varias ofertas de empleo publicadas en su sitio web, xAI está reclutando activamente banqueros de Wall Street, gestores de cartera, traders y analistas de crédito para sus equipos de anotación de datos, encargados de entrenar a Grok. Se espera que estos expertos enseñen al sistema de IA a realizar modelos financieros, incluyendo sindicación de préstamos apalancados, inversión en activos en dificultades y bonos especializados como valores respaldados por hipotecas y obligaciones de deuda garantizada.

Según los avisos, la empresa también está contratando expertos financieros en los mercados de criptomonedas y acciones.

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Los principales desarrolladores de IA se han concentrado cada vez más en convencer a más profesionales de negocios para que paguen por su software, y varias startups están enfocadas específicamente en el sector financiero. OpenAI y Anthropic PBC han lanzado herramientas destinadas a agilizar el análisis de mercado, los informes de inversión y otras tareas. Estos movimientos han inquietado a los inversionistas de proveedores de software tradicionales, que temen que puedan quedar obsoletos.

xAI, que el mes pasado se fusionó con SpaceX de Musk, se considera en general rezagada frente a sus competidores en la captación de clientes corporativos. Hasta ahora, gran parte de los ingresos de xAI han provenido de acuerdos con otras empresas de Musk, como Tesla Inc. y SpaceX.

La empresa de IA de Musk está reconstruyendo su estrategia de negocios tras un inicio de año turbulento, durante el cual perdió a muchos empleados, incluida gran parte de su equipo fundador, y enfrentó un escándalo global por la generación de imágenes explícitas no consensuadas por parte de Grok.

La semana pasada, Musk contrató a dos empleados senior de Cursor, una destacada startup de codificación con IA que está en conversaciones para levantar capital con una valuación de US$50.000 millones. Musk admitió en una conferencia reciente que xAI está rezagada en codificación, una función que ha sido un motor clave de ingresos para OpenAI y Anthropic.

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Musk también ha destacado recientemente la capacidad de Grok para “ayudarte con tus impuestos”, después de que xAI reclutara contadores para entrenar al chatbot.

xAI ha recurrido a tutores de IA —como se denomina a los empleados que entrenan a Grok— para alimentar datos al chatbot y ajustar sus respuestas. Diego Pasini, un recién graduado de secundaria que lleva poco más de un año en la empresa, lidera a los tutores, según una reunión de personal del mes pasado.

“Uno de los cuellos de botella es el entrenamiento de datos”, dijo Pasini en ese momento. Grok depende en gran medida de datos provenientes de la red social X, también propiedad de Musk.

xAI está enfocando gran parte de la contratación de tutores de IA en los mercados de crédito, que enfrentan presiones mientras los fondos de crédito privado sufren rescates y otros desafíos.