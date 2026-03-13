Manuel Adorni: entre la crisis autoinflingida y las sospechas que empeoran el escándalo

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, transita sus peores días desde que aterrizó en la función pública. Solo lo tranquiliza que el castigado triángulo de hierro conformado por Javier y Karina Milei y Santiago Caputo prometieron sostenerlo hasta el final y siguieron ofreciendo gestos de apoyo. Pese a los cabos sueltos que todavía lo rodean y no tienen explicación.

Para mitigar la crisis, el Presidente decidió subirlo a la comitiva de su próximo viaje doméstico. El destino será Córdoba para exponer en la Bolsa de Comercio. Fue otra señal que el entorno del ministro coordinador valora, de acuerdo a lo que pudo saber PERFIL. Lo mismo sucede con los respaldos que siguió cosechando de parte de parte de sus compañeros de trabajo. Luis “Toto” Caputo, el titular del Palacio de Hacienda, se sumó al operativo con declaraciones en una entrevista televisiva.

Cuando le hicieron una pregunta sobre el impacto del escándalo que generó el viaje de Bettina Angeletti, dijo sin vueltas: “Lo que hizo no le costó ni un centavo a los argentinos”. Con voz firme, no dudó en remarcar que Adorni es honesto y que en hay banca “a muerte”. Los twitteros libertarios afines al consultor todoterreno también hicieron lo propio en el terreno digital, defendiendo al ex vocero y cruzando comentarios críticos contra él.

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Pero todos, en mayor o menor medida, saben que el tema continuará en agenda y no se apagará en el corto plazo. Primero, por un motivo esencial: la primera reacción defensiva del oficialismo fue a destiempo, floja y solo generó una nueva ola de preguntas.

Para fuentes libertarias, los reflejos ante el escándalo que ocasionó el viaje de la esposa del Adorni fueron similares a los de otros casos que tocaron de cerca a Karina Milei y su entorno. Esta vez no fue la excepción, con ejemplos a la vista. Aparece el caso Libra, que estalló el 14 de febrero de 2025, con el Gobierno en silencio durante más de 24 horas. Luego, las respuestas oficiales estuvieron cargadas de contradicción y la palabra del Presidente recién apareció 3 días después, en una recordada entrevista que fue intervenida por Caputo.

Más tarde, la administración libertaria vio como el abogado personal y amigo del Presidente, Diego Spagnuolo, en un audio filtrado denunció un esquema de corrupción en el área a su cargo, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Con el agravante de que mencionó que la presidenta de La Libertad Avanza cobraba supuestas coimas. El modus operandi desplegado por la hermana presidencial ante esa coyuntura fue el mismo que ante la polémica por el activo digital. Una etapa de silencio inicial para dar paso a refutaciones, que despertaron interrogantes que hoy están siendo indagados por la Justicia.

Karina está convencida de que no hay que “darle entidad” a los problemas y después, con las bombas estallando a su alrededor, comienza a elaborar un mapa de control de daños. Un croquis que trae inconvenientes a juzgar por integrantes del Gobierno y que en el caso Adorni se le añaden otras dificultades.

Una, es que hay muchos actores dentro o fuera de La Libertad Avanza que sufrieron el estilo altanero y sobrador del jefe de ministros. Desde periodistas hasta militantes. Son los que señalan que este golpe que recibió es motivo de festejo. “Cuando te manejas con soberbia por la vida, todos te esperan”, le dijo a este medio un dirigente libertario de la primera era.

A este hecho se suma que el ex candidato a legislador porteño no puede argumentar cómo costeó su viaje en avión privado a Punta del Este con los ingresos que dispone como funcionario público. Su amigo y periodista de la TV Pública Marcelo Grandio, que voló con el jefe de Gabinete a la ciudad uruguaya, lo complicó: “Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, indicó en una entrevista. Adorni todavía no ofreció réplicas acerca del caso.

A propósito de Grandio, comenzaron a salir a la luz los contratos con la TV Pública de la productora que dispone. Precisamente en septiembre de 2024, tres meses después que Adorni se hiciera cargo de los medios públicos en 2024, el comunicador firmó dos envíos con su firma Imhouse para el canal. Es otro caso que merece aclaración.

Tampoco dijo donde está viviendo. El karinista tiene un departamento en Asamblea 1132, frente al Parque Chacabuco. Pero desde el año pasado tuvo que cambiar de residencia ante ciertos cuestionamientos de vecinos que no estaban conformes con el rumbo del oficialismo. En la administración Milei ya saben que en algún momento el integrante de la gestión libertaria tendrá que dar alguna contestación porque hay preguntas en torno al tema.

Distintas personas que tomaron contacto y trabajaron con el jefe de ministros aportan que “nunca fue un tipo de guita” y le dan veracidad a las frases que lanzó la diputada nacional Marcela Pagano, quien dijo que tenía dificultades para comprar un café. “No tenía para pagar un taxi”, cuenta alguien que dialogaba con él en pleno 2023. También aparece la anécdota de los trajes: un ex colaborador contó que al momento de asumir su cargo como vocero solo tenía un saco y un pantalón de vestir.

Por qué Grandio lo complicó

El periodista de la TV Pública Marcelo Grandio no defendió de la mejor manera a su amigo Manuel Adorni. En una entrevista, mostró contradicciones y expuso al jefe de Gabinete a dar nuevas explicaciones en torno a cómo costeó el viaje privado que compartió con él a Punta del Este, Uruguay. “Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado”. Aunque acto seguido admitió que “lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, intentó argumentar. Después reconoció que Adorni hoy si está condiciones de viajar a Uruguay . “Hace cuatro años no podía venir y vino”. Consultado acerca del detalle del vuelo que compartió con Adorni, Grandio exclamó fuera de si y notablemente enojado: “¡Llamalo a Manuel, yo qué tengo que ver, yo qué hice, no soy vocero de él!”. Cabe destacar que Grandio conduce el programa “Giros, en línea recta” en la TV Pública y también participa en el ciclo de streaming “Gritalo Mundial!”, que realiza junto a Renzo Pantich e Ignacio Lacal. En sus redes sociales también afirma que integra la productora audiovisual ImHouse Productora, que tiene contratos con la TV Pública.