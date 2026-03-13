En el programa "QR!", que conduce el periodista Pablo Caruso por Canal E, el sociólogo Daniel Feierstein analizó el deterioro del tejido social y el impacto que tienen los cambios en el mundo del trabajo sobre la confianza colectiva.

Durante la entrevista, el especialista planteó que uno de los problemas centrales de la actualidad es la pérdida de confianza entre las personas y la dificultad para construir proyectos colectivos.

“Nos han convencido de que solo contamos con nosotros mismos”, afirmó Feierstein, al explicar que muchos trabajadores sienten que deben arreglarse solos dentro de un mercado cada vez más informal.

La crisis de la confianza y la fragmentación social

Según el sociólogo, este fenómeno no es reciente ni puede atribuirse a un solo gobierno. Para él, se trata del resultado de procesos sociales que se fueron acumulando durante décadas. Feierstein explicó que la desconfianza en los otros es una de las consecuencias más profundas de los procesos de destrucción social, ya que dificulta cualquier forma de organización colectiva.

En ese sentido, sostuvo que cuando las personas creen que no pueden contar con nadie, también se vuelve imposible articular proyectos comunes o impulsar transformaciones sociales. “Cualquier cambio necesita de la articulación de mucha gente. Pero si pensás que no podés confiar en nadie, esa articulación se vuelve imposible”, señaló.

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Durante la conversación, el especialista también se refirió al crecimiento del trabajo independiente o informal y cómo esa dinámica transforma la manera en que las personas se vinculan con la economía.

Para Feierstein, el discurso del “arreglarse solo” tiene una base real en la experiencia cotidiana de muchos trabajadores, que sienten que ya no existe una red de contención colectiva. Según explicó, ese proceso implica no solo la precarización laboral, sino también el debilitamiento de sectores que históricamente sostuvieron a la clase media.

La importancia de reconstruir la organización colectiva

Frente a ese panorama, Feierstein planteó que la reconstrucción del tejido social no puede darse únicamente a partir de discursos abstractos sobre la importancia de la cooperación. En cambio, sostuvo que el camino posible pasa por recuperar experiencias concretas de organización colectiva, desde iniciativas comunitarias hasta conflictos laborales.

Entre los ejemplos mencionó luchas de trabajadores, organizaciones sociales y experiencias de empresas recuperadas que lograron sostener formas de cooperación en contextos adversos. Según explicó, visibilizar esas experiencias puede ayudar a que distintos sectores reconozcan problemas comunes y comiencen a articularse.

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El sociólogo también advirtió que existe un proyecto de transformación económica que podría llevar a la Argentina hacia una sociedad más desigual y con mayor concentración de riqueza.

En ese escenario, explicó, la economía tendería a orientarse hacia actividades extractivas que requieren menos empleo y generan mayor concentración de ingresos. Para Feierstein, ese modelo implicaría una sociedad más polarizada y con menor presencia de la clase media.

El desafío político hacia adelante

Sobre el final de la entrevista, el especialista planteó que uno de los principales desafíos políticos es reconstruir las organizaciones sociales y los espacios de participación colectiva. Sin embargo, advirtió que ese proceso suele ser lento y que muchas veces surge después de momentos de crisis profundas.

“Uno puede imaginar el camino, pero no necesariamente cuánto tiempo va a llevar ni cómo va a resultar”, señaló. Para Feierstein, el aprendizaje histórico muestra que los avances en derechos y organización social suelen surgir de procesos largos de lucha y articulación entre distintos sectores.

LB