Roxana Maurizio sobre el empleo: “Los últimos datos muestran que sigue la baja o cierto estancamiento"

En conversación con Canal E, la investigadora del IIEP (UBA), Roxana Maurizio explicó los últimos datos del empleo formal y las perspectivas del mercado laboral argentino de cara a 2026.

Para la entrevistada, el informe mensual que realiza el IIEP se basa en información oficial de la Secretaría de Trabajo, lo que permite un seguimiento detallado de la evolución del empleo y los salarios. “En agosto hubo una caída tanto del sector privado como del sector público, que sigue en una tendencia decreciente”, señaló.

Según Maurizio, aunque sorprendió que el empleo privado cayera más que el público, esto se explica por el peso relativo de cada sector. “Es razonable que caiga más el sector privado porque son más los trabajos que hay allí que en el sector público”, aclaró. Sin embargo, remarcó que las dinámicas no son idénticas: el empleo público viene disminuyendo casi de manera sistemática desde fines de 2023, mientras que el privado atravesó “una caída muy fuerte” en el primer semestre de 2024, mostró cierta recuperación y luego volvió a caer en agosto.

Una tendencia que no se revierte

Maurizio fue contundente al describir el panorama reciente: “Los últimos datos muestran que sigue la baja o cierto estancamiento; no notamos que haya un cambio de signo”. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se perdieron alrededor de 140.000 empleos formales privados, una cifra que marcó el deterioro sostenido del mercado laboral.

Estos datos abren el debate sobre la reforma laboral prevista para 2026, de la cual ya se conocen algunos lineamientos. Entre ellos, la posibilidad de contratar trabajadores bajo monotributo o la reducción de sanciones para empleadores con informalidad. Maurizio mostró escepticismo: “La informalidad ha crecido aun teniendo esos instrumentos”, afirmó, recordando tanto experiencias históricas argentinas —como los años 90— como prácticas de otros países.

Para la investigadora, la clave no está únicamente en reformas normativas sino en un entorno económico propicio. “Tiene que haber inversión, crecimiento y reglas claras para que los empleadores puedan apostar a la producción y a la innovación tecnológica”, sostuvo.

El gran pendiente: la formación de los trabajadores

Uno de los puntos que más destacó Maurizio fue la escasa presencia del tema educativo en el debate laboral. “Poco se discute cuáles son las calificaciones del presente y del futuro que tienen que tener los trabajadores”, afirmó. Aportó un dato alarmante: el 30% de los trabajadores de entre 30 y 50 años no completó la secundaria, y es improbable que retomen estudios formales.

Estas brechas, advirtió, afectarán a una población que permanecerá entre 20 y 30 años más en un mercado laboral que exige nuevas habilidades, especialmente ligadas a la digitalización y a la inteligencia artificial. Para ella, el desafío es urgente y estratégico: “Allí tenemos claramente un desafío muy importante para el mercado de trabajo argentino”.

