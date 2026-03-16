Marcelo Longobardi analizó el caso Libra, la inflación y la escalada en Medio Oriente

Marcelo Ernesto Longobardi, conductor radial y televisivo, encabezó una nueva edición de su programa transmitido por Net TV y Perfil, donde realizó un repaso por las principales noticias de la Argentina y el mundo.

Uno de los ejes del programa fue la aparición pública del vocero presidencial Manuel Adorni luego de la difusión de nuevas informaciones vinculadas al denominado caso Libra, que también involucra al presidente Javier Milei.

Longobardi se refirió a la entrevista que Adorni brindó al periodista Luis Majul, donde el funcionario pidió disculpas por la polémica generada, aunque atribuyó el conflicto a una supuesta conspiración. Según el conductor, tanto el vocero como el Presidente plantearon una interpretación similar al sostener que detrás de la difusión del tema existiría una “mafia mediática”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese contexto, también mencionó la aparición de nuevos elementos dentro de la investigación. Entre ellos, un borrador de contrato que establecería el pago de cinco millones de dólares al mandatario por intervenir en el acuerdo, además de la existencia de 36 llamadas registradas entre el empresario Mauricio Novelli y Javier Milei. Para Longobardi, estos datos agregan presión política sobre el Gobierno, en medio de un escenario donde el oficialismo intenta explicar el alcance real del caso.

Escalada militar en Medio Oriente

Durante el programa también se analizó la creciente tensión internacional. Longobardi explicó que Estados Unidos anunció el sábado un bombardeo sobre la isla iraní de Kharg, un punto estratégico donde se concentra gran parte de la producción petrolera del país. Según detalló, el ataque estuvo dirigido contra objetivos militares y no contra instalaciones destinadas a la exportación de petróleo. La isla se encuentra bajo control de la Guardia Revolucionaria de Irán, organismo que además tiene una fuerte influencia sobre el manejo del petróleo iraní.

A esto se sumó un episodio que el periodista calificó como especialmente grave: Irán lanzó por primera vez un misil balístico denominado CGIL contra Israel. Se trata de un proyectil de aproximadamente 20 metros de altura y unas 23 toneladas de peso, con una capacidad militar considerable. Para Longobardi, este hecho marca un nuevo nivel de escalada dentro del conflicto regional.

¿Cómo funciona el sistema de poder de Irán?

Además, señaló que parte de la tensión comienza a trasladarse hacia Irak, con nuevos ataques en el Golfo Pérsico protagonizados por grupos alineados con Irán, lo que podría ampliar el alcance del conflicto en la región.

Inflación y expectativas económicas

En el plano económico, el conductor también analizó las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo, quien fue consultado sobre las expectativas de inflación para este año. El funcionario sostuvo que la desaceleración podría consolidarse “en agosto, septiembre u octubre”, lo que para Longobardi implica una moderación en las expectativas oficiales sobre la velocidad de la baja inflacionaria.

El periodista explicó que el Gobierno apuesta a consolidar un proceso de reducción de la inflación durante el segundo semestre, aunque en el corto plazo todavía persisten tensiones en distintos indicadores económicos.

Otro dato que mencionó fue el incremento en la mora en el pago de créditos, que actualmente ronda el 20%, un nivel que comienza a transformarse en un problema estructural dentro del sistema financiero. La situación es todavía más delicada en el caso de las billeteras virtuales, donde alrededor del 25% de los usuarios acumula tres meses de atraso en sus pagos.

Los bancos también empiezan a registrar dificultades similares, lo que refleja las complicaciones que enfrentan muchos hogares para sostener sus compromisos financieros en un contexto económico todavía inestable.

Estanflación y cambios en el modelo económico

El periodista también se refirió al escenario de estanflación que atraviesa la economía argentina, caracterizado por bajo crecimiento económico combinado con inflación. Según explicó, el modelo impulsado por el Gobierno apunta a que el crecimiento esté sostenido principalmente por sectores como la minería, el petróleo, el gas, la energía y el campo, actividades vinculadas a la generación de divisas.

Sin embargo, ese cambio de esquema genera tensiones con otras actividades productivas. Un ejemplo es el sector de la construcción, que actualmente se encuentra un 21% por debajo de los niveles registrados en 2023.

En ese contexto, Longobardi citó declaraciones del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, quien afirmó que la Argentina mantiene una economía “muy cerrada” y advirtió que “si no hay comercio, no hay desarrollo”. Según el funcionario, los cambios en el modelo productivo generan fricciones entre sectores, ya que mientras algunos pierden empleo otros comienzan a generarlo.

BR/ff