Causa Cuadernos: Cristina Kirchner saludó a la militancia en la vereda de San José 1111, antes de partir hacia Comodoro Py

A partir de las 9hs de este martes, la expresidenta Cristina Kirchner declarará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 en el marco de la causa Cuadernos. En la previa del trasladado de la exfuncionaria a Comodoro Py, militantes de La Cámpora se concentraron frente a su domicilio en señal de respaldo.

Militantes de la organización kirchnerista y miembros de otras agrupaciones políticas y sindicales se acercaron este martes a San José 1111, en Constitución, para acompañar a la exmandataria, quien fue trasladada desde ese lugar hasta Comodoro Py para declarar en el juicio por la causa Cuadernos ante los tribunales federales.

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Cristina Kirchner declara este martes por la causa Cuadernos: "No van a poder ocultar la estafa de Libra"

La militancia comenzó a concentrarse durante la mañana de este martes frente al domicilio en el que CFK se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria con una tobillera electrónica como consecuencia de la condena recibida en el marco de la causa Vialidad. La expresidenta fue escoltada desde el barrio de Constitución hasta Retiro por custodia propia y el Servicio Penitenciario Federal monitoreará el recorrido.

Los militantes de las agrupaciones kirchneristas, convocados a las 7, se sumaron a esperar el traslado con banderas, pasacalles y pintadas callejeras a que la expresidenta sea traslada. En este contexto, la concentración ya interrumpe el tránsito vehicular en la esquina de San José y Humberto Primo.

Dirigentes como Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez, ministro de Infraestructura y jefa de Asesores, también se presentaron en el lugar para mostrar su apoyo a CFK, junto al hijo de la exmandataria, Máximo Kirchner, quien ya estaba en el lugar pocos minutos antes de las 7:30.

El tribunal a cargo del caso está compuesto por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes deberán trabajar sobre los planteos preliminares realizados hasta el momento y tienen la tarea de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública que habría ocurrido entre 2003 y 2025, en la que CFK es acusada de haber liderado la presunta asociación ilícita construida desde el Poder Ejecutivo.

En el caso de Cristina Kirchner, la expresidenta se encuentra imputada por 203 hechos en calidad de coautora y uno como partícipe necesaria. En este escenario, donde se presentan múltiples eventos, la sumatoria de los cargos bajo las reglas del concurso real llevaría a una pena final que podría ser igual o mayor a 15 años de prisión.

Tras establecer la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio, el tribunal también indicó que el cronograma inicia con la expresidenta, aunque también fueron citados en esta fase otros imputados relevantes, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido, a la par de otros exfuncionarios y empresarios vinculados al caso.

AS.