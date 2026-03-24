Conferencias, fotos e hiperactividad: Adorni obligado a exponerse para preservar su rol en el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta dar vuelta la página de manera definitiva. Retomará las conferencias de prensa mañana a las 11, activó una ronda de reuniones con ministros y se mostrará con el presidente Javier Milei y con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el acto de inauguración de un Centro de Formación del ministerio en La Paternal el próximo viernes.

El ministro coordinador dará conferencia abierta a preguntas, pero la decisión de exponerse ante la prensa acreditada no habría sido un pedido de explícito ni de Karina Milei ni del Presidente, quienes hasta acá han respaldado al jefe de Gabinete, en medio de una ola de rumores. Por el contrario, se trataría de una iniciativa del propio de Adorni quien ante las críticas internas y externas, busca retomar el control de la agenda. “Manuel (Adorni) no se va a ir, por más que quieran”, explican en su entorno.

La última conferencia que brindó Adorni con él solo como orador fue el pasado 30 de diciembre, al filo del cierre del año. Únicamente interrumpió el silencio durante el 2026 el 6 de febrero pasado, cuando brindó una conferencia junto al canciller Pablo Quirno. En dicha ocasión, se había ratificado el acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU.

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Adorni no para de sumar traspiés desde que circuló la foto de su pareja, Bettina Angeletti en Nueva York opacando el “Argentina Week”. Luego se filtró un video de su viaje en un avión privado a Punta del Este en el último feriado de carnaval con explicaciones poco claras sobre el costeo; se conoció una propiedad a nombre de su pareja en el Country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz no declarada; y crecen los rumores sobre nuevas propiedades en zonas exclusivas de San Isidro o Caballito.

“Karina juega con el silencio, no con las órdenes”, explicó una fuente conocedora del mundillo libertario, para explicar que la jugada de Adorni (la reaparición ante periodistas sin pedido explícito de la Secretaria General) sea más una jugada para “cubrirse” ante los hermanos Milei, que un verdadero movimiento para retomar la iniciativa política.

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La movida de Adorni se da luego de un posteo que el Presidente realizó en la red social Instagram, que llamó la atención y que generó inquietud entre la tropa libertaria. “La traición nunca viene del enemigo...sino de alguien que supo ganarse tu confianza”, posteó el jefe de Estado desde Olivos.

Y sobre su propio mensaje luego lanzó: "Veo algunos periodistas -o personas que dicen ejercer el periodismo- alterados por un reposteo mío en Instagram sobre la traición. Dejen de elucubrar fantasías. Si quieren una pista vayan a buscar a la que se cree que es “Sigfrida” (KAOS)”.

El Gobierno tuvo un leve respiro este 24 de marzo al conmemorarse el 50° aniversario del último Golpe de Estado. Tal como contó PERFIL, la cuenta de Casa Rosada lanzó un video de más de una hora para continuar la “batalla cultural”, y machacar sobre la noción de “memoria completa”.

Más allá de que en el Gobierno celebraron el video realizado por el asesor Santiago Caputo, el director digital Juan Carreira y el realizador audiovisual Santiago Oría, en concreto el mensaje del Presidente y del Gobierno no movió el amperímetro en la conversación pública.