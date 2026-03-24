Cristina Kirchner saludó a la militancia y colgó un pañuelo en su balcón por la Memoria

Cristina Kirchner protagonizó el momento más esperado por su militancia al asomarse esta tarde al balcón de su departamento sobre la calle San José. En medio de su condena a seis años de prisión, la ex presidenta saludó a los manifestantes y desplegó un pañuelo blanco con la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”. El gesto, repetido en varias ocasiones a medida que avanzaban los grupos, desató el apoyo inmediato de una multitud que se concentró frente al edificio para acompañar su situación bajo la campaña “Cristina Libre”.

La aparición se produjo durante el paso de la columna de La Cámpora, que este año sumó el domicilio de la ex mandataria como una parada estratégica en su recorrido de 16 kilómetros. Más de 40.000 militantes iniciaron la caminata a las 9 de la mañana en la ex ESMA y llegaron a las inmediaciones de Constitución cerca de las 15. La masividad de la columna marcó el pulso de la jornada, uniendo la histórica marcha hacia la Plaza de Mayo con el respaldo directo a su principal referente política.

Desde la caminata, Horacio Pietragalla, ex secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández, apuntó contra el "discurso negacionista" del actual gobierno nacional que, según su visión, busca relativizar los crímenes de la dictadura. Pietragalla afirmó que, a pesar de este contexto difícil, las políticas de Néstor y Cristina Kirchner dejaron una marca imborrable en la sociedad. Asimismo, denunció que el "lawfare" es hoy el mecanismo de la Embajada de Estados Unidos para perseguir a los líderes populares, reemplazando a los antiguos golpes militares del Plan Cóndor.

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Por su parte, Máximo Kirchner remarcó que el país enfrenta hoy un modelo de "deshumanización" que agrede a los argentinos de forma sistemática. El diputado aseguró que su madre está "secuestrada por el partido judicial" para garantizar la continuidad de un esquema económico salvaje y recordó que Néstor Kirchner estaría presente en esa columna. Además, cuestionó que en el país de Vaca Muerta se pague la nafta más cara que en Paraguay, instando a la militancia a no claudicar ante la tristeza.

Mayra Mendoza también trazó un paralelo histórico al comparar el plan de "miseria planificada" de la última dictadura con las políticas de Javier Milei. La exintendenta de Quilmes sostuvo que hoy no se vive en plena democracia debido a un poder judicial que opera como partido político y mantiene a Cristina Kirchner en una situación que calificó de "inhumana". Mendoza insistió en que militar su libertad es la única forma de recuperar un proyecto nacional, ya que la expresidenta es "un programa de gobierno" en sí misma.

El acto concluyó con la confluencia de todas las columnas en la Plaza de Mayo junto a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Los referentes coincidieron en que la presencia de miles de jóvenes es el mejor homenaje a los 30.000 desaparecidos y la prueba de que el reclamo por la soberanía sigue vigente. La imagen de la ex mandataria desde el balcón selló una jornada donde la denuncia de la proscripción y la defensa del linaje histórico del peronismo fueron los ejes centrales del 50° aniversario del golpe.

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El pañuelo como bandera

La ex mandataria eligió un pañuelo de "Memoria, Verdad y Justicia" para comunicarse con los militantes, reforzando su identidad con la lucha de los organismos. Este gesto funcionó como un puente simbólico entre la proscripción que denuncia su espacio y el histórico reclamo de los pañuelos blancos en la plaza.

El recorrido desde la ex ESMA incorporó por primera vez el paso por San José 1111 como un hito político. La logística de La Cámpora permitió que miles de personas de todo el país pasaran frente al edificio de Constitución, transformando la vereda en un escenario de cánticos y banderas que pidieron por "Cristina Libre".

Los oradores vincularon la situación judicial de Kirchner con la aplicación de políticas neoliberales de desregulación e importaciones. Según la dirigencia, la persecución busca deshumanizar a la figura que confronta con el poder real para facilitar el desguace del Estado y la entrega de recursos estratégicos.

TC / EM