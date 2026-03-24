Este martes, organismos de derechos humanos llevarán adelante una movilización en Plaza de Mayo para recordar un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, en una jornada que adquiere un significado particular al cumplirse cinco décadas de aquel quiebre institucional.

En ese contexto, distintas ciudades del país registrarán concentraciones y actos por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, el epicentro de la convocatoria volverá a ubicarse, como cada año, en la plaza histórica situada frente a la Casa Rosada.

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El acto principal está previsto para las 16.30 y contará con la participación de referentes de organismos de derechos humanos como “Taty” Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

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Sobre el escenario se anticipan intervenciones con cuestionamientos hacia la administración de Javier Milei, en especial en relación con su posicionamiento frente a las políticas de derechos humanos.

Las organizaciones convocantes —entre ellas agrupaciones de derechos humanos, espacios políticos y sindicatos— promovieron la participación desde el mediodía, con diversos puntos de encuentro en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

La agrupación La Cámpora, alineada con el kirchnerismo, realizará su tradicional marcha desde el predio de la ex ESMA, en el barrio de Núñez. La caminata comenzó a las 09:00.

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Actividades previas y convocatorias de organizaciones

Durante los días anteriores a la movilización central, se desarrollaron múltiples iniciativas en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Entre ellas, Abuelas de Plaza de Mayo impulsó la campaña “Florecerán pañuelos”.

La propuesta consistió en intervenir pañuelos blancos con consignas, nombres propios, símbolos, ilustraciones y flores; técnicas como bordado, dibujo o collage se utilizaron “para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

La Cámpora marcha desde el predio de la ex ESMA con un cartel que dice "Cristina libre"

Además, durante el fin de semana se realizaron actividades conmemorativas en el predio de la ex ESMA en el marco del Festival Feria y Memoria. El evento incluyó presentaciones musicales en vivo y exposiciones a cargo de Taty Almeida y Pérez Esquivel.

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La conducción de la CGT llamó a concentrarse a las 14:00 en la intersección de Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, sostuvo la central obrera en un comunicado.

El lema de la marcha, como todos los años, es Memoria, Verdad y Justicia

“A 50 años del Golpe cívico-militar, marchamos. Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia. La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30.000 compañeros detenidos-desparecidos”, informó la central en su cuenta de X.

En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que mantiene diferencias con la conducción de la CGT, difundió su propia convocatoria para participar de la movilización junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

NG/ff