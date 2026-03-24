24 de marzo: mapa de cortes de calle y accesos a Plaza de Mayo

Las agrupaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos políticos iniciaron las concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires este martes 24 de marzo de 2026. Los principales focos de reunión se situaron en la ex ESMA, el Congreso de la Nación y el Obelisco, con el objetivo de converger en la Plaza de Mayo durante la tarde. El operativo de tránsito de la Ciudad dispuso perímetros de exclusión que afectan la circulación vehicular en todo el casco histórico y el corredor de la Avenida 9 de Julio.

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La columna principal de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora comenzó su desplazamiento desde la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio pasado el mediodía. Por su parte, la agrupación La Cámpora inició su tradicional caminata desde el predio de la ex ESMA, en Avenida del Libertador y el cruce con la Avenida General Paz. Este desplazamiento genera cortes parciales y totales de forma intermitente a lo largo de las avenidas Del Libertador, Las Heras y Santa Fe en sentido hacia el sur.

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¿Qué calles están cortadas y cuál es el recorrido de las columnas?

El esquema de cortes totales incluye el perímetro delimitado por las avenidas Corrientes, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Belgrano y la calle Entre Ríos. Las autoridades de tránsito informaron que la circulación por la Avenida de Mayo se encuentra interrumpida en toda su extensión, desde el Congreso hasta la Casa Rosada. Asimismo, los cruces de la Avenida 9 de Julio con las calles transversales sufren demoras significativas y cortes momentáneos por el paso de las columnas que marchan a pie.

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La movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia partió desde la Plaza de los Dos Congresos cerca de las 14 horas, avanzando por las dos diagonales, Norte y Sur, para ingresar a la Plaza de Mayo. Este movimiento bloquea el acceso vehicular a las zonas de Tribunales y la City porteña. El personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito realiza desvíos programados hacia las avenidas San Juan y Córdoba para aliviar la carga de vehículos en el sector central.

¿Cuáles son las vías alternativas y el horario del acto central?

Para evitar el microcentro, se recomienda a los conductores utilizar el Metrobús del Bajo y las avenidas Independencia o Entre Ríos-Callao, aunque estas últimas presentan una saturación mayor a la habitual. Las bajadas de la Autopista 25 de Mayo hacia el centro se encuentran habilitadas, pero con restricciones en los egresos de las calles Ingeniero Huergo y Paseo Colón. El flujo de transporte público sufrió modificaciones en más de 30 líneas de colectivos que debieron alterar sus recorridos habituales.

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El acto central en la Plaza de Mayo está previsto para las 18 horas, momento en el cual se realizará la lectura del documento consensuado por los organismos de derechos humanos. Se espera que la desconcentración de los manifestantes comience a partir de las 20 horas, liberando de forma progresiva las arterias periféricas. Las estaciones de la Red de Subtes cercanas a la zona de conflicto, especialmente las de las líneas A, D y E, operan con esquemas de seguridad especiales y posibles cierres temporales por exceso de demanda.

La Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad confirmó que el esquema de cortes se mantendrá vigente hasta la finalización de las tareas de limpieza posteriores a la marcha. Los registros oficiales del sistema de monitoreo de tránsito porteño indican que la congestión en el área metropolitana aumentó un 40% respecto a un día feriado estándar. El reporte definitivo sobre la movilidad y el estado de las calzadas se emitirá tras la liberación total de la Plaza de Mayo y sus alrededores.