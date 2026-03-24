Al mediodía, la Ciudad registró una temperatura de 19°C con una sensación térmica que trepó a los 22°C gracias a la presencia del sol. La tendencia inmediata indica que el ambiente se mantendrá templado y muy agradable, ideal para las actividades al aire libre en este día feriado, con vientos leves soplando desde el sector oeste.

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La nubosidad fue inexistente durante la mañana y se mantendrá así por el resto de la jornada. Para la tarde, el cielo lucirá completamente despejado en todo el AMBA, lo que permitirá que la temperatura máxima alcance los 22°C. No existen probabilidades de lluvias para el regreso a casa ni para el cierre del día, asegurando una estabilidad meteorológica total.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: martes fresco y con sol tras el paso del frente frío en el AMBA

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Hacia la noche, el viento rotará levemente al noreste y la temperatura descenderá de forma marcada hasta ubicarse en los 12°C. Será un cierre de jornada fresco que obligará a buscar algún abrigo liviano si pensás estar afuera. La humedad se mantendrá baja, promediando el 44%, lo que reforzará esa sensación de clima otoñal seco y estable que predominó desde temprano.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos por fenómenos intensos en otros puntos del país. Rige una alerta amarilla por vientos fuertes con ráfagas de hasta 110 km/h en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, se esperan lluvias persistentes en el suroeste santacruceño y condiciones de viento Zonda en la zona precordillerana de Mendoza durante la tarde y noche.

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En el norte, la situación es distinta debido a la persistencia de tormentas en Misiones y Formosa, donde rigen alertas por abundante caída de agua y ocasional granizo. Mientras tanto, el centro del país, incluyendo Córdoba y Santa Fe, disfrutará de una jornada mayormente estable con temperaturas máximas que oscilarán entre los 24°C y 26°C, sin riesgo de precipitaciones inmediatas.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El miércoles arrancará con condiciones muy similares, aunque se registrará un leve ascenso en las marcas térmicas. La mínima será de 16°C y la máxima llegará a los 25°C bajo un cielo que permanecerá despejado. Los vientos rotarán definitivamente al sector norte, lo que marcará el inicio de una segunda mitad de semana algo más templada en la región.