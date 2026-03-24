El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes 24 de marzo el cielo lucirá mayormente despejado o algo nublado en la Capital Federal. La temperatura mínima se ubica en los 11°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 23°C por la tarde. No se esperan lluvias y la visibilidad será óptima en los principales accesos durante todo el día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 24 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el ambiente se percibe frío en las primeras horas del martes debido a una humedad que ronda el 36%. Los vientos soplarán leves desde el sector norte a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que favorecerá un cielo limpio y una tarde muy agradable para actividades al aire libre.

Clima martes 24 de marzo

Para el Conurbano bonaerense, especialmente en sectores como Campana o Pilar, la mínima se sitúa en los 9°C, marcando el inicio de jornada más frío de la semana. La nubosidad será prácticamente nula y no se esperan ráfagas de viento de importancia, consolidando un clima seco y estable para quienes circulen por los diferentes cordones del Gran Buenos Aires.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene vigentes alertas para diversas regiones del país. En las provincias de Corrientes y Formosa, rige una alerta por tormentas fuertes con potencial para descargar abundante agua en cortos períodos y provocar intensa actividad eléctrica. Los acumulados de precipitación en el Litoral podrán superar los 20 milímetros en localidades puntuales.

La Tierra redujo su velocidad por la acción humana, según un estudio de la NASA

En la región de la Patagonia, específicamente en Santa Cruz y Tierra del Fuego, se encuentran activas alertas por vientos intensos provenientes del sector oeste. Las ráfagas alcanzarán velocidades cercanas a los 110 kilómetros por hora, lo que dificultará la navegación y el tránsito en rutas abiertas. Por el contrario, el centro del país disfrutará de condiciones de buen tiempo.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días indica que la masa de aire frío instalada en la región central se retirará lentamente. Mañana miércoles el viento rotará hacia el sector noreste, lo que provocará un leve ascenso en las marcas térmicas. Se prevé que el cielo continúe algo nublado, pero sin probabilidad de precipitaciones significativas sobre el área metropolitana de Buenos Aires.

Hacia el final de la semana, la inestabilidad volverá a ganar terreno. Diversos modelos meteorológicos sugieren que la rotación del viento al este incrementará el aporte de humedad desde el océano. Esto derivará en un aumento de la nubosidad y un probable desmejoramiento de las condiciones para el fin de semana, con temperaturas máximas que no superarán la barrera de los 26°C.