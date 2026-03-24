La ciudad de Bahía Blanca amanece bajo un cielo mayormente despejado, pero la estabilidad cederá ante el avance de un frente frío que modificará las condiciones durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que, si bien el sol tiene protagonismo en las primeras horas, el ingreso de aire húmedo desde el sector sur incrementará la nubosidad y traerá consigo la posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la noche.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La temperatura en el centro bahiense se ubica cerca de los 15°C durante la mañana, con una humedad que ronda el 50%. En Ingeniero White, la actividad portuaria se desarrolla con vientos leves del noroeste, aunque la rotación hacia el sur comenzará a sentirse con ráfagas que alcanzarán los 30 km/h. La visibilidad se mantiene óptima, sin reportes de polvo en suspensión debido a la humedad remanente en el suelo.

Clima martes 24 de marzo

En la zona de General Cerri, el termómetro escalará hasta los 24°C en horas de la tarde antes del cambio de masa de aire. Según los registros de la red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la presión atmosférica inicia un leve descenso, lo que anticipa la inestabilidad prevista para la última franja horaria del martes. El ambiente se percibirá agradable durante el día, pero requerirá abrigo ligero para quienes circulen por la costa al caer el sol.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, la situación meteorológica se presenta dispar. En Punta Alta y la zona de la Base Naval, el viento del sur incrementará su fuerza hacia la noche, con ráfagas que podrán superar los 45 km/h. Por su parte, en Médanos y el área rural de Villarino, el SMN descarta alertas por tormentas severas, aunque se mantiene el aviso por chaparrones moderados que podrán dejar acumulados escasos pero necesarios para el sector agropecuario.

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Para las localidades balnearias como Monte Hermoso, el frente sur generará un aumento del oleaje y un marcado descenso térmico vespertino. Los reportes locales indican que la nubosidad irá en aumento, cubriendo totalmente el cielo hacia las 20:. Las autoridades recomiendan precaución en la navegación deportiva y pesquera debido al cambio repentino en la dirección de las ráfagas, lo que afectará la calma inicial que se vive durante la madrugada.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La previsión para el resto de la semana indica que el aire frío se asentará en la región, provocando un miércoles con temperaturas más bajas, que no superarán los 20°C. Sin embargo, el viento rotará nuevamente al sector norte a partir del jueves, lo que favorecerá un paulatino ascenso de las marcas térmicas. Hacia el fin de semana, se espera un ambiente más templado y estable en todo el sudoeste bonaerense.