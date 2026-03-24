Este martes 24 de marzo presenta condiciones meteorológicas muy estables en Rosario y todo el Gran Rosario, marcando el inicio de un periodo seco tras las tormentas del fin de semana. El aire fresco proveniente del sector sur domina la mañana, lo que garantiza una visibilidad excelente para quienes transitan por las rutas que conectan con la zona de islas y el resto de la región.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana en el Monumento a la Bandera transcurre con un cielo mayormente despejado y una temperatura que se sitúa en los 12°C, una marca que obliga a usar un abrigo. La humedad, un factor que suele ser asfixiante en la ciudad, da un respiro importante al descender hasta el 50%, permitiendo una sensación térmica mucho más agradable en toda la costa del Río Paraná.

Clima martes 24 de marzo

Para el resto de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descarta la probabilidad de precipitaciones tanto en Rosario como en Funes y el Cordón Industrial. Los vientos rotan levemente al sector este con velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora, lo que mantendrá la tarde templada y con un ambiente muy propicio para las actividades al aire libre.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

A diferencia de lo que ocurrió en días previos, no rigen alertas meteorológicas vigentes para el sur santafesino. En localidades como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, el tiempo se mantiene estable y sin riesgos de fenómenos severos. El SMN confirma que la masa de aire frío que ingresa desplaza la inestabilidad hacia el norte del país, dejando cielos limpios en esta zona.

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En Roldán y los alrededores de la Ruta 9, las estaciones locales registran condiciones de visibilidad de 10 kilómetros, sin presencia de bancos de niebla matinales. Es un inicio de jornada tranquilo donde el viento sur barre la nubosidad remanente, asegurando un día de pleno sol que llegará a su pico de temperatura promediando las 16.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para lo que queda de la semana indica que la estabilidad persistirá durante el miércoles y el jueves. El viento del río aportará un ligero ascenso de las temperaturas máximas, que podrán alcanzar los 27°C o 28°C, pero las noches seguirán siendo frescas. Hacia el viernes, la nubosidad volverá a aumentar gradualmente, aunque no se esperan lluvias importantes de forma inmediata.