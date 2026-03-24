Marchas en todo el país por el 24 de marzo: plazas colmadas y movilizaciones masivas en distintas ciudades

Miles de personas protagonizaban este martes 24 de marzo una nueva movilización hacia Plaza de Mayo, que a pocas horas del acto central ya se encontraba prácticamente colmada y con poco espacio disponible. Las columnas avanzaban por avenidas y diagonales del centro porteño, en una jornada atravesada por la memoria y el reclamo colectivo a 50 años del golpe de Estado de 1976.

La escena se replicaba en distintos puntos del país, donde miles de personas salían a las calles bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, con marchas, actos y actividades culturales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En Rosario, la concentración se desarrollaba en la plaza San Martín y desde allí partía la marcha hacia el Monumento a la Bandera. La movilización, que reunía a miles de personas, tenía como cierre un concierto colectivo, con fuerte presencia de pañuelos blancos y consignas históricas.

En Córdoba, la movilización partía desde Colón y Cañada y recorría arterias clave del centro hasta llegar a Tribunales Federales. El trayecto incluía sitios emblemáticos y culminaba con un festival artístico que reunía música en vivo y organizaciones sociales, reforzando el carácter colectivo de la jornada.

En la Patagonia, ciudades como Neuquén, Viedma, Cipolletti y San Carlos de Bariloche desarrollaban actividades a lo largo de todo el día. Se realizaban vigilias, intervenciones artísticas y marchas que recorrían los centros urbanos, con importante participación ciudadana.

Quién es Miriam Fernández, la nieta recuperada que el Gobierno eligió para su "memoria completa"

En Mar del Plata, la convocatoria alcanzaba niveles históricos. Se estimaba la presencia de cerca de 100.000 personas, en una movilización que partía desde el Monumento a San Martín y recorría distintas avenidas de la ciudad. La jornada concluía con un festival cultural que combinaba música, teatro y expresiones populares.

En el norte del país, Jujuy también formaba parte de la conmemoración con una agenda extendida. En la localidad de Guerrero se realizaba por la mañana la tradicional Marcha de los Pañuelos Blancos, encabezada por familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos.

La movilización incluía banderas con nombres de víctimas y continuaba con un acto en un ex centro clandestino de detención, mientras que por la tarde las actividades se trasladaban a San Salvador de Jujuy, donde se esperaba una mayor concurrencia.

LB