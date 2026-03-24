Bragado blinda su memoria: el expediente que expulsó al cura Von Wernich ya es patrimonio histórico

El Concejo Deliberante de la ciudad bonaerense de Bragado realizó este 24 de marzo una sesión especial para oficializar el traslado de un documento clave para la historia local: el expediente original de 425 folios que registra la declaración de "persona no grata" a Christian Von Wernich en 1988. La iniciativa, impulsada por la concejal Marita Gelitti y el presidente del cuerpo, Mauricio Yaffaldano, buscó cuidar la documentación que narra cómo la comunidad repudió de forma unánime la designación del represor como párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima.

La carpeta, que a partir de ahora descansará en el Archivo Histórico Municipal, reunió miles de firmas de ciudadanos locales, recortes de prensa y adhesiones de legislaturas provinciales de todo el país. Según detalló Gelitti, el expediente comenzó a gestarse por un pedido de la Comisión de Derechos Humanos local ante la llegada de Von Wernich, e incluye cartas de apoyo de las Madres de Plaza de Mayo y extractos de testimonios de la CONADEP que ya entonces señalaban la participación del sacerdote en el aparato represivo de la dictadura.

Christian Von Wernich

Al respecto, una nota publicada por PERFIL el 23 de marzo recordó cómo se gestó el polémico Von Wernich, quien fue el primer sacerdote católico condenado por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Allí se explicó que el ex capellán de la policía bonaerense actuó como colaborador y confesor del general Ramón Camps, y que tenía libre acceso a cinco centros clandestinos de detención donde utilizó su rol para presenciar torturas y presionar a los detenidos con el fin de obtener información.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El informe de PERFIL destacó testimonios escalofriantes del juicio de 2007, como el de sobrevivientes que aseguraron que el cura les brindaba "alivio espiritual" mientras ejercía presión psicológica sobre ellos para que confesaran y delataran a sus compañeros. Incluso el periodista Jacobo Timerman relató que Von Wernich estaba presente mientras lo torturaban con picana eléctrica. Por estas acciones, el sacerdote recibió una condena a cadena perpetua como coautor de siete homicidios, 42 secuestros y 30 casos de tortura, en lo que el tribunal definió como parte de un plan de genocidio.

Von Wernich fue sentenciado a cadena perpetua en 2007

Para Bragado, este expediente no es solo papel, sino el registro de las multitudinarias "marchas del silencio" que movilizaron al pueblo hace casi cuatro décadas. El presidente del Concejo, Mauricio Yaffaldano, señaló que la elección de la fecha para esta sesión especial no fue aleatoria, sino que intentó resaltar un hito de valentía civil. Durante el acto, ex ediles de 1988 aportaron sus testimonios sobre aquel rechazo histórico que marcó un precedente de justicia social mucho antes de la condena judicial definitiva.

Finalmente, las autoridades confirmaron que, para facilitar la investigación de estudiantes y ciudadanos, el Concejo Deliberante conservó una copia digitalizada de todo el material. El original físico, con sus firmas y cartas manuscritas, se convirtió desde hoy en una pieza central del Archivo Municipal para que las nuevas generaciones puedan consultar los detalles de uno de los mayores actos de repudio social contra el terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires.

El registro del terror: las imágenes de la última dictadura cívico-militar en Argentina

El refugio fallido en Bragado y la caída del cura

En 1988, Von Wernich intentó instalarse en Bragado tras ser destituido como suboficial de la Policía Bonaerense. Sin embargo, la movilización vecinal encabezada por familiares de desaparecidos locales, como la madre de Cecilia Idiart, frustró sus planes. Aunque la Iglesia lo mantuvo en la parroquia local hasta 1996, la presión social constante lo obligó a una vida de aislamiento antes de su huida a Chile.

La condena a perpetua dictada por el Tribunal Federal Número 1 de La Plata en 2007 sentó un precedente mundial. Los jueces Carlos Rozanski, Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde confirmaron que Von Wernich no solo fue un testigo silencioso, sino un "torturador y asesino" que utilizó los hábitos para garantizar la impunidad de los represores. Durante el proceso, sobrevivientes como Rubén Schell declararon que la "tortura moral" ejercida por el cura fue la más difícil de superar.

El traslado del expediente reivindicó la acción de los concejales de la joven democracia de 1988 que, pese a las presiones de la época, votaron el rechazo al sacerdote. El acto de este martes en el Concejo Deliberante cerró un ciclo de 38 años, transformando un trámite administrativo en un monumento documental a la memoria colectiva de Bragado.

TC / EM