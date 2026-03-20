El registro del terror: las imágenes de la última dictadura cívico-militar en Argentina

El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, estableciendo una brutal dictadura civico-militar que permaneció en el poder hasta 1983, cuando Argentina finalmente retomó a la democracia con la elección del presidente Raúl Alfonsín.

Aunque la Junta Militar aseguró que traía seguridad y orden se dedicó a sembrar el terror, violando de manera sistemática los derechos humanos, torturando y desapareciendo a miles de personas, y obligando a muchísimas más, incluyendo destacadas figuras de la literatura, el cine y la música, a exiliarse, mientras reprimían cualquier intento de oposición y usaban el Mundial de Fútbol 78 para intentar limpiar su imagen en el exterior. Todos esos hechos quedaron registrados en una serie de imágenes impactantes.

50 años del golpe de Estado de 1976: mirá la galería de fotos