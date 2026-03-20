viernes 20 de marzo de 2026
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FOTOGALERíA
A 50 AÑOS DEL GOLPE

El registro del terror: las imágenes de la última dictadura cívico-militar en Argentina

Un breve archivo gráfico que va desde algunas sonrisas y saludos de Videla vinculadas con el fútbol y el espectáculo, al horror y el salvajismo criminal que vivió nuestro país entre 1976 y 1983.

El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, estableciendo una brutal dictadura civico-militar que permaneció en el poder hasta 1983, cuando Argentina finalmente retomó a la democracia con la elección del presidente Raúl Alfonsín.

Aunque la Junta Militar aseguró que traía seguridad y orden se dedicó a sembrar el terror, violando de manera sistemática los derechos humanos, torturando y desapareciendo a miles de personas, y obligando a muchísimas más, incluyendo destacadas figuras de la literatura, el cine y la música, a exiliarse, mientras reprimían cualquier intento de oposición y usaban el Mundial de Fútbol 78 para intentar limpiar su imagen en el exterior. Todos esos hechos quedaron registrados en una serie de imágenes impactantes.

50 años del golpe de Estado de 1976: mirá la galería de fotos

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