Los cuñados de Grandío y sus aportes a La Libertad Avanza: quiénes son los hermanos Nofal, directivos de Torneos

La historia del vuelo privado de Manuel Adorni suma nombres propios. Su amigo Marcelo Grandío está involucrado en la trama por haber compartido el viaje a Punta del Este con el jefe de Gabinete y su familia, por las confusas explicaciones sobre quién pagó el jet y por su curioso crecimiento en la TV Pública. Pero los vínculos del periodista y productor con el oficialismo no terminan allí: en 2025, dos de sus cuñados, Daniel Alejandro Nofal y Esteban Antonio Nofal, miembros del directorio de Torneos y Competencias, hicieron aportes para La Libertad Avanza.

Grandío está en pareja con Mónica Nofal, la hermana de los aportantes. Según los registros públicos de la Cámara Nacional Electoral, el 23 de octubre de 2025 Daniel colaboró con $4 millones para la Alianza La Libertad Avanza en Capital Federal, donde Adorni encabezó la lista. Por su parte, el 18 de agosto, Esteban hizo dos aportes: uno de $3.700.000 para el partido en La Pampa y otro de $1.300.000, en la provincia de Jujuy.

El padre de los hermanos era Luis Nofal, fundador de Torneos y Competencias junto a Carlos Ávila. Según publicó DataClave, “fue un poderoso hombre de los medios, con fuertes vínculos políticos y sociales de los que se nutrió Grandío”. Gracias a su suegro, el productor, que está al frente de Imhouse (la firma involucrada en el escándalo del avión privado), “logró ser parte de Infinity Management Group (ImGroup), una empresa de representación de jugadores de fútbol con sede en Uruguay”, agregó la publicación.

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Nofal: Torneos y Competencias y vínculos con el poder

Cuando todavía vivía Luis Nofal, Grandío apareció en Torneos y Competencias y fue presentado por Carlos Bilardo como el sobrino de Luis. Cuando explotó el escándalo del jet privado de Adorni, más de uno todavía pensaba que ese era el vínculo de parentesco. Su pareja, Mónica, es arquitecta.

Los hermanos de Mónica son quienes continúan hoy en Torneos y Competencias. Aunque hay divergencias sobre cuál es su participación accionaria, en la última modificación del directorio de la compañía, que fue en junio de 2025, Daniel fue designado vicepresidente y Esteban, director titular. El resto de los integrantes actuales son Gustavo Herman Isaack (presidente); Marcelo Rubén Wegbrait y Ricardo Alberto Ferreiro (directores titulares); y Carlos Fabián Suffern, Gustavo Aníbal Blanco, Hernán García Simón y Mirna Elena Szulmajster (directores suplentes).

Los hermanos suelen ser noticia. En 2022, Página/12 reveló que el gobierno de Mendoza, a través del decreto 2138, le había cedido, de manera gratuita, 12.351 hectáreas en plena cordillera a la empresa El Azufre, que un año después debieron ser restituidas. El presidente de la compañía es Daniel Nofal y el vice Alejandro David Spinello, un reconocido hombre en la industria de medios que en la actualidad se desempeña como gerente de Grupo América Interior.

Los socios tienen vínculo directo con La Libertad Avanza. En noviembre de 2024, Spinello visitó al entonces ministro de Defensa, Luis Petri. Se presentó como presidente de MediHub y hablaron “sobre la posibilidad de proyectos varios”, según figura en el registro público de audiencias. “Puede haber ido por el viaje a la Antártida de un periodista de Canal 7”, respondieron a PERFIL desde el entorno del actual senador.

Daniel, por su parte, no solo aportó dinero a La Libertad Avanza, sino que visitó dos veces la Casa Rosada: el 1 de marzo y el 27 de mayo de 2024. En las planillas de ingresos, a las que tuvo acceso PERFIL, no está especificado con qué funcionario se reunió. Su cuñado Grandío estuvo, como mínimo, seis veces. La mayoría fue para encontrarse con su amigo Adorni.

Rumores de salida de Manuel Adorni y versiones sobre su reemplazo en el Gobierno

Esteban Nofal, el hombre al frente de CIMA Investments S.A., también fue noticia en 2025 por haber adquirido el 45,5% de la papelera Celulosa Argentina y poco antes había sonado como la persona que podía hacerse cargo de Vicentín, en Rosario. Entre sus decenas de compañías aparece Nofal Sports Holding, donde en el pasado fue socio de Alejandro Burzaco, el ex CEO de Torneos y Competencias involucrado en el FIFA Gate.

El entramado de relaciones es complejo. Nofal puso el ojo en Aimé “Meme” Vázquez, una ex funcionaria de Diego Santilli en la Ciudad de Buenos Aires que ahora se desempeña como asesora sin cargo formal de Adorni. En su paso reciente por los medios públicos habría sido la encargada de negociar un contrato de US$4 millones con Torneos por la transmisión de diez partidos del Mundial. El suegro de la mujer, contó PERFIL, es Luis Betnaza, el principal operador de Paolo Rocca en Techint durante décadas.

La aparición del nombre Santilli no es casual. Un viejo conocido de Esteban aseguró que el empresario y el ministro del Interior son “íntimos” y llegó a usar la palabra “hermanos”. PERFIL se comunicó con el entorno del funcionario, pero no obtuvo respuesta. El rol de “Meme” Vázquez en Jefatura de Gabinete y la amistad de “El Colo” con Esteban no harían más que alimentar la misma idea: la familia política de Grandío, el amigo de Adorni, tiene incontables terminales con el poder.