Paolo Rocca advirtió sobre la volatilidad global y pidió diversificar operaciones: “Una empresa no puede depender de un solo país”

El presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, advirtió este lunes en Houston, Estados Unidos, sobre el aumento de la volatilidad global y la necesidad de diversificar operaciones, durante su participación en el CERAWeek by S&P Global, donde analizó el impacto de los cambios geopolíticos, los aranceles impulsados por Donald Trump y las tensiones internacionales en la industria energética.

Rocca expuso en uno de los principales encuentros del sector oil & gas a nivel mundial y planteó un escenario marcado por la incertidumbre. “Hoy una empresa no puede depender de un solo país. Lo que antes era viable, ya no lo es”, afirmó, al referirse a la necesidad de repensar estrategias en un contexto más inestable.

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Según explicó, la volatilidad se intensificó en el último año, en gran parte por el regreso de políticas comerciales más restrictivas en Estados Unidos. En ese sentido, apuntó al impacto de los aranceles aplicados por la administración de Trump, que —según dijo— alteraron tanto las cadenas de suministro como el rumbo de la transición energética. “El inicio del programa de aranceles cambió la orientación de la descarbonización y también impactó a consumidores y empresas”, sostuvo.

El empresario también advirtió sobre las dificultades que enfrenta el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), afectado por nuevas tarifas que introducen ruido en el intercambio regional. A eso se suma el conflicto en Medio Oriente, que escaló en los últimos meses y agrega presión sobre los mercados. “No es fácil establecer una estrategia sólida ante este escenario”, reconoció.

Frente a ese panorama, Rocca planteó que las compañías deben fortalecer sus cadenas de suministro y desarrollar capacidades alternativas para resistir interrupciones en rutas clave del comercio global, como Panamá, Ormuz o el canal de Suez. “Los cambios de precios y la necesidad de una cadena de suministro robusta exigen duplicar capacidades y prepararse para múltiples escenarios”, señaló.

En ese marco, destacó la apuesta del grupo por diversificar inversiones en distintas regiones. Mencionó oportunidades en América del Norte a partir del USMCA, pero también en América Latina, particularmente en Argentina, en el desarrollo de petróleo y gas. “Hay que buscar alternativas para estar bien posicionados y aprovechar oportunidades donde surjan”, afirmó.

Rocca también se refirió al impacto de la inteligencia artificial en la industria, donde —según explicó— Techint avanza en tres niveles: capacitación interna, optimización de procesos y transformación productiva a partir del análisis de datos. En el caso del shale, planteó que la aplicación de IA podría mejorar significativamente la extracción de recursos. “Hoy recuperamos entre un 5% y un 6%. Si eso pasa al 7%, cambia todo”, ejemplificó.

Finalmente, el empresario subrayó que la competitividad ya no puede pensarse solo en términos de costos, sino también de estabilidad y seguridad de suministro. En un escenario atravesado por tensiones entre potencias como Estados Unidos y China, consideró que las empresas deben adaptarse a una lógica más compleja. “Podés tener precios bajos, pero con una cadena de suministro inestable. La clave es construir estructuras sólidas y confiables”, concluyó.

GD / EM