Repartidores en alerta: un mapa marca más de 65 zonas donde no pueden ingresar o trabajar

Repartidores de Córdoba crearon un mapa colaborativo para identificar las zonas más peligrosas de la ciudad y alertarse entre sí sobre robos y situaciones de riesgo. La herramienta clasifica barrios según su nivel de inseguridad y apunta a orientar a quienes trabajan en horarios más vulnerables.

La herramienta orienta -especialmente a quienes cubren turnos nocturnos o trabajan durante la siesta- los momentos del día en que la actividad se vuelve más solitaria y, por lo tanto, más expuesta. La iniciativa es una respuesta directa de los propios trabajadores ante una problemática que, según señalan, viene en aumento.

El mapa del peligro separado por zonas y colores

El relevamiento identifica tres niveles críticos de alerta entre los sectores más problemáticos de la ciudad: naranja, rojo y negro.

En la zona naranja, considerada de peligrosidad moderada, aparecen 9 barrios. Según el mapa, son sectores donde existe riesgo de incidentes pero donde aún se puede circular con cierta precaución. En esta categoría figuran San Martín, Cupani, General Pueyrredón, Parque San Vicente, Altamira, Ampliación San Pablo, Ferreyra, José Ignacio Díaz y Las Flores.

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En un nivel superior se ubica la zona roja, catalogada como peligrosa o muy peligrosa. Allí el mapa marca 17 sectores donde los repartidores indican que los robos son más frecuentes o donde existen calles con poco movimiento, especialmente durante la noche. En esta categoría aparecen Marqués de Sobremonte y alrededores, San Roque y alrededores, Villa Unión, Las Violetas, Los Plátanos, Hospital Misericordia y alrededores, José Ignacio Díaz, Jardín del Pilar, San Vicente, Dean Funes, Villa El Libertador, General Bustos, General Mosconi, Argüello Norte, Sol Naciente, Los 40 y la Costa de Argüello, Bv. Los Alemanes y Villa Adela.

Zona negra: Alto Riesgo

El nivel más alto de alerta corresponde a la zona negra, donde el mapa marca 47 barrios o sectores considerados de muy alto riesgo. En estos casos, los repartidores recomiendan directamente no ingresar, debido a la frecuencia de robos y a las dificultades para circular con seguridad.

Entre esos puntos aparecen Barrio Aeropuerto, Los Boulevares, Villa Remedios de Escalada, Villa La Tela, Ciudad Oculta, El Chaparral, De los Cuartetos, General Mosconi, Patricios Oeste, Patricios Norte, Patricios Este, General Belgrano, Residencial Aragón, Quintas de San Jorge, General Savio, Mariano Fragueiro, Mariano Fragueiro Anexo, El Nylon, Hipólito Yrigoyen, una parte de Urca sobre la costanera, Villa Urquiza, Villa Siburu, El Tropezón, Villa Páez, Marechal, Los Galpones, Bajo Pueyrredón, Ampliación Pueyrredón, Yofre Sur, Alto General Paz, Yapeyú, Müller, Campo de la Ribera, Bajada San José, Colonia Lola, Cooperativa Renacimiento, Boedo, Villa Bustos, Ampliación 1° de Mayo, Villa Capullo, San Lorenzo Sud, San Javier, Talleres Sud, Las Lilas, Ampliación San Pablo, Camino San Andrés y Ciudad de Mis Sueños.

El mapa también incluye otras categorías intermedias para el resto de la ciudad. La zona verde corresponde a áreas consideradas relativamente seguras, con movimiento comercial y circulación constante, aunque con riesgos puntuales según el horario o la calle. La zona amarilla, en tanto, identifica barrios donde pueden ocurrir robos por descuidos, pero donde la actividad diaria reduce la frecuencia de hechos delictivos.

La iniciativa surgió a partir de la organización entre repartidores, que además crearon grupos de autodefensa para ayudarse entre sí en caso de robos o para intentar recuperar motos sustraídas. Según explicaron, la información se actualiza a partir de reportes de los propios trabajadores que recorren la ciudad todos los días.

Pese a que la Policía implementó programas como Ojos en Alerta en algunos barrios, los repartidores sostienen que existen amplias zonas de la ciudad que siguen siendo consideradas críticas para su actividad diaria. El mapa, aseguran, busca funcionar como una herramienta preventiva para quienes dependen de la moto y del celular para trabajar en las calles de Córdoba.