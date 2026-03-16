Córdoba reunió a todo el país por la seguridad: el uso de armas vuelve a discusión

Autoridades de seguridad de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires participaron del Consejo de Seguridad Interior en la capital cordobesa. Durante el encuentro se analizaron estrategias para reducir los homicidios, reforzar el control de armas y avanzar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La reunión se realizó en el Centro de Convenciones Córdoba y fue encabezada por el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Del acto de apertura también participó el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.

Uno de los ejes del encuentro fue el control y la regulación del uso de armas. En ese marco, Monteoliva remarcó la importancia de fortalecer los mecanismos de registro y supervisión. “Para nosotros la regulación y el control del uso de armas es muy importante. Hemos hecho un trabajo muy fuerte en la digitalización de los registros y en el control para garantizar que quienes poseen armas cumplan con los requisitos establecidos”, señaló.

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La ministra también se refirió a la situación de los homicidios a nivel nacional y destacó que varias provincias lograron reducir los índices durante el último año. “De las 24 jurisdicciones, 15 bajaron los homicidios durante 2025 y cerramos a nivel país con 1.703 homicidios, una tasa de 3,7 homicidios cada 100.000 habitantes”, explicó.

En ese contexto, indicó que Córdoba se encuentra entre las provincias que registraron una baja en los niveles de violencia. “La provincia de Córdoba es una de las jurisdicciones que bajó los homicidios por segundo año consecutivo”, afirmó.

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Por su parte, Quinteros destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas jurisdicciones para enfrentar delitos complejos. “Es un ámbito en el que se puede discutir, debatir e intercambiar opiniones en tiempos en los que el delito no reconoce jurisdicciones ni límites”, sostuvo.

El ministro también subrayó los resultados obtenidos en la provincia durante el último año. “Córdoba tuvo la menor tasa de homicidios en los últimos 25 años durante 2025, producto del trabajo articulado con las fuerzas federales”, afirmó.

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Durante el encuentro también se avanzó en un compromiso federal con prioridades en materia de seguridad, entre ellas la reducción de homicidios dolosos, el combate al narcotráfico, la lucha contra la circulación ilegal de armas y el desarrollo de estrategias conjuntas frente al ciberdelito.

Según se informó, el Consejo de Seguridad Interior prevé realizar cuatro reuniones a lo largo del año y el próximo encuentro se llevará a cabo en la provincia de Entre Ríos.