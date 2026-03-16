Restos hallados en La Perla: “Su voz fue apagándose de a poco”, el relato del hijo de un desaparecido

El reciente hallazgo de restos humanos en una fosa cercana al ex centro clandestino La Perla, en Córdoba, abrió nuevas líneas de investigación sobre personas desaparecidas durante la última dictadura militar. El trabajo está a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que analiza fragmentos óseos encontrados en el lugar para determinar su identidad.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), Hipólito Atilio Valverde admitió que no esperaba que aparecieran sus restos de su padre. “Yo no tenía esperanzas de tener de nuevo a mi padre, de que reaparezca. Pero sí me dio esperanza y alegría porque muchas personas se iban a reencontrar con los restos y tener un poco de cierre de esa historia”.

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Valverde señaló que los fragmentos analizados son restos óseos pequeños, lo que hace que el proceso de identificación sea largo y complejo. “Lo que se halló son restos de huesos pequeños y algunos no tanto de distintas personas. Y eso empezó la investigación del cuerpo de los antropólogos forenses argentinos, que es tremendo el trabajo que hacen”.

El secuestro de su padre en 1976

El abogado Eduardo Jorge Valverde fue secuestrado el mismo día del golpe militar. Según relató su hijo, militares lo buscaron primero en su casa del barrio Alberdi. “Mi padre, a diferencia de otras causas, lo buscan en mi casa de Alberdi. Lo citan, en ese momento no estaba él, y advirtieron que iban a volver y se iban a llevar a quienes estuvieran en la casa”.

Cuando regresó del trabajo decidió presentarse. “Mi padre vuelve del trabajo y se presenta en un puesto que había al lado del Aeronáutico, en la calle Jujuy entre 9 de Julio y Colón, que ahora es la Plaza de las Infancias”. Allí fue secuestrado. “Él se presenta con dos abogados compañeros y en ese lugar es donde, para decirlo como se decía antes, lo ‘chupa’ el Ejército y se lo lleva”.

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La familia obtuvo testimonios de que fue trasladado al centro clandestino de detención. “Nosotros tenemos testimonios de que lo ubican en La Perla y que estaba bajo tortura, donde se le preguntaba permanentemente el nombre de guerra y él contestaba: ‘Soy Eduardo Jorge Valverde, abogado’”.

Según esos relatos, su voz se fue apagando con el paso del tiempo. “Su voz fue apagándose de a poco y calculamos que murió producto de las torturas”.

Un año de vida cuando desapareció su padre

Valverde tenía apenas un año cuando ocurrió el secuestro. “Yo tenía un año y días”, recordó. Y agregó que el reciente hallazgo tiene una dimensión muy personal para él. “A veces digo, con particular humor negro, que voy a pasar el segundo año con mi padre. Porque nosotros sabíamos que había sido asesinado en La Perla”.

El análisis de los restos encontrados podría extenderse durante mucho tiempo. “Son cientos de huesos pequeños, molares, que se van usando para identificar a las personas. Todo esto es un trabajo titánico que lleva meses”.

Por eso, anticipó que podrían conocerse nuevas identidades. “Van a ir saliendo nuevas identidades. También es triste porque hay muchas personas expectantes”.