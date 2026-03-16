Facundo Torres cruzó a De Loredo tras su acto: “Lo único que hacen es montar shows”

El presidente del bloque del PJ en la Legislatura de Córdoba, Facundo Torres, cuestionó la presentación realizada por el diputado nacional Rodrigo de Loredo el fin de semana en el Quality Arena, donde el dirigente radical ratificó su intención de competir por la gobernación en 2027 y propuso una interna opositora con Luis Juez y Gabriel Bornoroni.

La respuesta del legislador provincial llegó a través de la red social X, donde criticó el tono del evento y apuntó contra lo que consideró una estrategia centrada en el espectáculo y en la carrera electoral anticipada.

Durante el dialogo con Radio Punto a Punto, en el programa "Es Por Aca", el legislador provincial aseguró que el evento tuvo más características de espectáculo que de propuesta política y criticó que algunos dirigentes ya estén enfocados en la carrera electoral. “Lo único que hacen es montar shows tratando de llamar la atención para quedarse con una posible candidatura para las elecciones del año que viene”, sostuvo.

Torres también planteó que, en el actual contexto económico, la dirigencia debería priorizar las soluciones a los problemas cotidianos de la población. “Para aspirar a que el pueblo cordobés te vote tenés que mostrar cómo pretendés resolver aquellos problemas que hoy realmente a la gente le preocupan”, afirmó.

Córdoba reunió a todo el país por la seguridad: el uso de armas vuelve a discusión

En ese sentido, remarcó que el Gobierno provincial enfrenta un escenario complejo marcado por la caída de los recursos. “Casi 11% de baja en la recaudación, en una recaudación que ya venía deteriorada con el estancamiento de la economía”, señaló.

El legislador consideró que existe una diferencia entre quienes gestionan y quienes ya están enfocados en la disputa electoral. “Ellos están pensando en llegar al poder por el poder mismo y quizás nosotros tenemos la responsabilidad de gestión”, expresó.

Agost Carreño sobre el caso $LIBRA: “Descubrimos movimientos financieros muy grandes vinculados al entorno de Milei”

Además, vinculó el estilo del evento con estrategias comunicacionales similares a las utilizadas por el presidente Javier Milei. “Hay tal pelea entre Juez y De Loredo para destronar a Bornoroni que es muy posible que pronto De Loredo cambie el peinado también y se deje el pelo largo como Milei”, ironizó.

Torres también se refirió al contexto económico nacional y señaló que el Gobierno deberá revisar su rumbo. “Creo que el momento del gobierno nacional hoy es complejo. La caída de la actividad económica está repercutiendo fuerte”, afirmó.

Finalmente, explicó que frente a este escenario el gobierno de Martín Llaryora priorizará la contención social por sobre el avance de nuevas obras. “Vamos a continuar con aquellas obras públicas que entendamos son las más importantes, pero también garantizar los servicios y preservar la paz social”, concluyó.