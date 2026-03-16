Río Ceballos prepara el 2° Encuentro Internacional de Globos Aerostáticos

Del 2 al 5 de abril, la ciudad de Río Ceballos será sede del 2° Encuentro Internacional de Globos Aerostáticos, un evento que reunirá a 13 globos y distintas propuestas recreativas en las Sierras Chicas. Durante cuatro jornadas, vecinos y turistas podrán presenciar exhibiciones aéreas, espectáculos musicales y el show nocturno Night Glow, en una actividad gratuita que busca consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Tras el éxito de su primera edición, el encuentro vuelve con una programación pensada para convocar a visitantes de toda la provincia y del país. Durante los cuatro días, el cielo serrano se llenará de color con vuelos de globos aerostáticos que formarán parte del espectáculo principal del evento.

Uno de los momentos más esperados será el Night Glow, un show nocturno en el que los globos se iluminan y se sincronizan con música, generando una escena visual que se convirtió en uno de los principales atractivos del encuentro.

Además del espectáculo aéreo, la programación incluirá distintas propuestas para el público. Entre ellas se destacan vuelos libres de globos como exhibición, vuelos cautivos que se sortearán entre los asistentes, espectáculos musicales en vivo y espacios recreativos.

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El evento también contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y artesanos y sectores preparados para fotografías y experiencias turísticas. La propuesta busca ofrecer actividades para toda la familia durante las cuatro jornadas.

La entrada será gratuita, aunque los asistentes deberán reservar previamente su lugar a través de la plataforma Passline, donde también se podrá consultar información actualizada sobre horarios y programación.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre las actividades previstas para esta nueva edición. Asimismo, aclararon que la realización de los vuelos y espectáculos estará sujeta a las condiciones climáticas y operativas, priorizando la seguridad de pilotos y asistentes.