Médicos residentes del Clínicas y la Maternidad Nacional realizan un paro de cinco días

Los médicos residentes del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba y de la Maternidad Nacional iniciaron este lunes un paro de 120 horas en reclamo de una recomposición salarial y mejores condiciones laborales. La medida, que se extenderá hasta el viernes, incluye la suspensión de actividades programadas y cortes de calle sobre avenida Colón, aunque se garantizan guardias mínimas y la atención de urgencias.

La protesta se enmarca en un reclamo que se replica en distintos hospitales públicos del país y apunta al desfasaje entre la formación profesional, la carga laboral y la remuneración que perciben los residentes.

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Según explicaron los propios trabajadores, actualmente un médico residente cobra alrededor de 920 mil pesos mensuales de bolsillo, cifra que consideran insuficiente frente a la responsabilidad que implica su labor en consultorios, guardias y quirófanos.

En ese contexto, los profesionales reclaman alcanzar la paridad salarial con la provincia, lo que elevaría el ingreso a aproximadamente 1.900.000 pesos, además de la implementación de becas para los médicos que se desempeñan como concurrentes.

Durante la protesta, los residentes también realizaron cortes de calle en las inmediaciones del hospital y colocaron carteles con la consigna “Sin residentes no hay hospital” para visibilizar la situación que atraviesan.

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Desde el sector explicaron que durante los días de paro se mantendrán las guardias mínimas y la atención de urgencias para no afectar a los pacientes críticos. Por este motivo, las consultas, prácticas de especialidades y cirugías programadas fueron suspendidas temporalmente y serán reprogramadas una vez finalizada la medida de fuerza.

El conflicto se desarrolla en un contexto de creciente demanda en el sistema público de salud y de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector. Aunque por el momento el paro es impulsado por los residentes del Hospital de Clínicas, no descartan que otros sectores del sistema sanitario puedan sumarse a las medidas en los próximos días.