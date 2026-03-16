La Feria Internacional de Artesanías renueva su propuesta con nuevos talentos y 500 expositores

Córdoba se prepara para recibir una nueva edición de uno de sus eventos culturales más emblemáticos. Del 28 de marzo al 5 de abril se realizará la 43ª edición de la Feria Internacional de Artesanías, que reunirá a más de 500 expositores y sumará una nueva generación de artesanos con propuestas inéditas. El encuentro tendrá lugar en el Complejo Ferial Córdoba y volverá a convocar a miles de visitantes interesados en el arte manual, el diseño y la cultura regional.

Con más de cuatro décadas de historia, la feria se consolidó como uno de los espacios más representativos de la agenda cultural y turística cordobesa. En esta edición, el evento se destaca por la incorporación de nuevos talentos que aportarán miradas contemporáneas, técnicas innovadoras y piezas exclusivas que ampliarán el recorrido tradicional del encuentro.

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“Después de más de cuatro décadas, la feria se consolidó como un símbolo cultural y turístico de Córdoba. En esta edición, que está completamente sold out, incorporamos nuevos talentos y propuestas originales, lo que permite que quienes visitan el evento siempre encuentren algo diferente”, señaló Ernesto Halac, director de Modus, firma responsable de la organización.

Durante nueve jornadas, el predio se transformará en un gran paseo donde convivirán oficios tradicionales, creatividad contemporánea, diseño, sabores regionales y actividades para todo público.

Oficios que atraviesan generaciones

El encuentro reunirá a especialistas de distintas disciplinas que trabajan con materiales y técnicas muy diversas, entre ellas cerámica, talabartería, vitrofusión, cestería, hierro forjado, filigrana, batik, mosaico, cuero, piedra, metal, tejidos, crochet, papel maché y piezas elaboradas en asta y hueso.

Cada artesano participante es seleccionado mediante un proceso de evaluación que busca garantizar la autenticidad y la calidad de las obras exhibidas.

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“Buscamos preservar los saberes tradicionales y al mismo tiempo abrir espacio a nuevas interpretaciones del trabajo manual. Este año se verán exploraciones originales en materiales y procesos creativos, producto del intercambio entre generaciones de creadores”, explicó la arquitecta Diana Cohen.

Además de la exhibición y comercialización de piezas, la feria funciona como un espacio de intercambio entre artesanos, favoreciendo el surgimiento de nuevas ideas, colaboraciones y desarrollos técnicos.

Diseño, sabores y paseo cultural

La propuesta también incluirá un sector dedicado al diseño urbano, donde más de 150 emprendedores presentarán indumentaria, accesorios y objetos contemporáneos.

El recorrido se completará con un área comercial de productos regionales —como conservas, embutidos y textiles— y un patio gastronómico con food trucks que ofrecerán distintas opciones culinarias, desde platos internacionales hasta cervezas artesanales y propuestas dulces.

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De esta manera, el evento se consolida como un espacio que combina arte, identidad cultural, compras y entretenimiento, ideal para recorrer en familia o con amigos.

Información para visitantes

La feria abrirá sus puertas del 28 de marzo al 5 de abril, de 15 a 21 horas, en el Complejo Ferial Córdoba.

Entradas:

Primer fin de semana: $7000

De lunes a miércoles: $5000

De jueves a domingo: $10000

Los menores de 10 años ingresan sin cargo. El estacionamiento inferior será gratuito, mientras que el de la parte superior tendrá un costo de $10.000 por vehículo por día.

Con más de cuarenta años de trayectoria, la feria vuelve a renovarse y reafirma su papel como una vidriera clave para el trabajo artesanal, celebrando tanto la herencia cultural como la llegada de nuevas voces que impulsan la evolución de estos oficios.