El analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que hay un contexto de fuerte apatía electoral y tensiones internas dentro de los espacios políticos.

“El síntoma de la época es la baja participación, la crisis de representatividad que tienen los ciudadanos políticamente, en este caso en relación a los partidos políticos”, afirmó Eduardo Ibarra, al analizar el bajo nivel de votantes en las internas bonaerenses.

Fuerte ausencia del padrón en las elecciones bonaerenses

El dato que expuso resulta contundente: “Menos del 20% del padrón de afiliados fue a votar”. Esta cifra, explicó, refleja un desinterés creciente incluso dentro de las estructuras partidarias. “Las ciudades por ahí más grandes, como Mar del Plata, Morón, 3 de febrero, el partido de 3 de febrero, San Nicolás, han tenido una participación muy escasa”, detalló.

Más allá de los resultados, Ibarra insistió: “Hoy los partidos políticos, más que un espacio de debate de ideas del sistema democrático, yo diría que es una agencia de colocaciones”. Y profundizó la crítica al señalar que se trata de espacios donde “las disputas del poder son por la caja, por la birome”.

Cada vez cuesta más convencer a la población

Según analizó, esta lógica impacta directamente en la participación ciudadana. “Es difícil seducir a la población, al ciudadano, a que participe en espacios políticos, cuando las decisiones se deciden en una mesa en la cual participan dos o tres personas”, explicó.

El fenómeno no se limita al peronismo. El entrevistado sostuvo que atraviesa a todo el sistema político, incluido el oficialismo. “El espacio político que hoy gobierna la Argentina ganó las elecciones con un discurso antipolítica y con un discurso anti-Estado”, indicó, en referencia al liderazgo de Javier Milei.

Esta característica, según planteó, también tiene consecuencias en la estructura partidaria: “Es coherente que no tenga un partido que sostenga, que está en formación pero que también carece de bastante representatividad”.