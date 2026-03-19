“Lo que necesitamos es Milei de reelección”, dicen que es la exigencia de los capitales extranjeros

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en diálogo con Canal E, describió un escenario de creciente preocupación en el sector empresarial argentino, donde la estabilidad macroeconómica ya no alcanza para garantizar inversiones.

“La verdad es que no parece haber una tranquilidad”, afirmó Ariel Maciel, marcando el tono de incertidumbre que atraviesa al empresariado. Durante años, explicó, las empresas operaron en contextos volátiles. “El empresariado argentino estaba acostumbrado al zigzagueo de lo que eran las variables inestables de la macroeconomía argentina”, señaló.

El Gobierno y su compromiso con el empresariado

Sin embargo, el cambio de escenario actual generó nuevas tensiones: “Lo que pedían era estabilidad. ¿Qué pasó? Llegó este gobierno, este gobierno le da esa estabilidad que estaban pidiendo”.

A pesar de ciertos avances en materia macroeconómica, Maciel advirtió que surgieron nuevas preocupaciones, especialmente en el plano político. “Lo que sí no tenían en mente era una inestabilidad política que hiciera inestable a todo el resto del esquema”, sostuvo.

Los inversores extranjeros están tentados con venir a Argentina

Según explicó, los inversores internacionales observan con atención este factor antes de tomar decisiones: “Nosotros podemos ir para allá, nos tienta la Argentina, tiene absolutamente todo lo que queremos”, relató sobre la visión externa, pero con una condición clave.

“Lo que necesitamos es Milei de reelección”, agregó el entrevistado, en referencia a la necesidad de previsibilidad política para sostener inversiones a largo plazo.

También incluyó críticas al alcance de los instrumentos actuales para atraer capitales. En ese sentido, destacó que, si bien existen herramientas, no terminan de generar confianza plena: “El RIGI es una gran herramienta, pero está muy puntualizada, tiene una fecha de vencimiento y depende mucho de la continuidad política de un gobierno”.