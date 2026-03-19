El economista, Martín Simonetta, en contacto con Canal E, se refirió a que la crisis energética en Cuba, agravada por el bloqueo de suministros y el nuevo escenario internacional, reabre el debate sobre un posible cambio estructural en la isla.

Martín Simonetta aclaró que el término debe entenderse como una analogía histórica. “La pregunta de si Cuba empezará a vivir una perestroika es una metáfora para pensar un poco en la caída, en los momentos de la caída del muro de Berlín”, planteó.

El rol de Cuba en un mundo convulsionado

En ese sentido, explicó que hoy resurgen interrogantes en un contexto global inestable: “Hoy aparecen muchas preguntas respecto de qué pasa en Cuba en un mundo como ya sabemos, convulsionado”.

Además, Simonetta vinculó la situación de la isla con la estrategia geopolítica de Estados Unidos. “Cuba puede ser desde la perspectiva del presidente Trump que es el que inició este tipo de acciones, un determinante rápido en Cuba”, sostuvo.

Dónde se ubica el interés de Donald Trump

Asimismo, subrayó que el interés de Estados Unidos no es meramente económico, sino estratégico: “Creo que el interés principal por parte del gobierno de Trump, no tiene tanto que ver con lo económico sino con lo geopolítico”.

En esa línea, el entrevistado mencionó que, “Cuba fue una piedra en el zapato de Estados Unidos, en el patio trasero de Estados Unidos”, lo que explica su relevancia en el tablero regional.

También destacó el contexto político interno en Estados Unidos. “En materia electoral y en nivel de encuestas aparece debilitado en función de las encuestas de inicio de noviembre de los Estados Unidos”, expresó, lo que podría influir en decisiones más agresivas.