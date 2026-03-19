Se consolida la utilización de la inteligencia artificial como un “instrumento de distracción del enemigo” en la guerra

El analista internacional, Alejandro Laurganaray, en comunicación con Canal E, analizó que la escalada del conflicto en Medio Oriente, el aumento del precio del petróleo y la renuncia de un alto funcionario en Estados Unidos reconfiguran el escenario geopolítico global.

Uno de los ejes centrales es el papel de las nuevas tecnologías en los conflictos actuales. Alejandro Laurnagaray explicó que, “con el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial de manipulación de imágenes y vídeos y de creación de imágenes hoy de forma tan rápida y sencilla con las nuevas tecnologías forma parte es un segmento más de la guerra”.

La IA se suma como herramienta para la guerra

En ese sentido, remarcó que la desinformación no es un fenómeno aislado, sino una herramienta estratégica: “Es un elemento más que se suma a la guerra y también a los instrumentos de distracción del enemigo”.

Además, Laurnagaray advirtió que estas prácticas buscan influir tanto en la opinión pública como en los actores del conflicto: “Están no solo la opinión pública está observando todos estos vídeos sino que también las partes en conflicto tienen que buscar, chequear y confirmar”.

Luego, manifestó que esta dinámica ya se vio en conflictos recientes: “Lo hemos visto ya también en la guerra en Ucrania, lo hemos visto en la guerra en Gaza”. Asimismo, anticipó que seguirá creciendo: “Se va a seguir profundizando y va a formar parte de las estrategias de todas las partes en conflicto”.

Disconformidad con el uso de las tropas estadounidenses

Sobre la menor presencia de tropas estadounidenses en conflictos recientes, el entrevistado señaló que no se trata de un cambio abrupto sino de una evolución: “Se hizo más fuerte la oposición en general de la opinión pública norteamericana al envío de tropas a distintas guerras”.

También influyen los antecedentes negativos: “Luego de la guerra en Irak, luego de la guerra en Afganistán, que estuvieron años gastando un montón de dinero donde han muerto muchos norteamericanos y donde esas guerras no se han ganado”.