La Justicia de Estados Unidos anuló el fallo contra YPF y la Argentina no deberá pagar U$S 16 mil millones. La Cámara de Apelaciones de Nueva York invalidó la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado resarcimiento multimillonario.

Alerta por caso YPF: después del respiro que consiguió Argentina, se aceleraría una decisión

El presidente Javier Milei postéo hace minutos en su cuenta de X que la Argentina obtuvo un resultado favorable e "impensado" en el juicio internacional por la expropiación de YPF y que la Cámara de apelaciones decidió revocar la condena que pesaba sobre el país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Ganamos el juicio de YPF”, escribió el mandatario en redes sociales, donde afirmó que la decisión judicial implica que el Estado argentino no deberá pagar la indemnización multimillonaria que había sido fijada en instancias previas.

Según detalló, el fallo representa “el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia)” y sostuvo que la resolución elimina la obligación de afrontar un pago estimado en torno a los USD 18.000 millones.

De acuerdo con el mensaje del presidente, la resolución de la Cámara implica que la Argentina no deberá pagar “nada” por el litigio vinculado a la forma en que se llevó adelante la reestatización de la petrolera en 2012.

El caso se originó tras la expropiación del 51% de la compañía que estaba en manos de Repsol, en una operación que derivó en demandas de accionistas que reclamaban una compensación por no haberse realizado una oferta pública por el resto de las acciones.

En primera instancia, la Justicia de Estados Unidos había fallado en contra del país, estableciendo una indemnización millonaria. El anuncio de Milei sugiere ahora un cambio total en ese escenario tras la revisión del caso por parte de la Cámara.

“El mayor logro jurídico de la historia nacional”

En su publicación, Milei calificó el resultado como “histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, y lo comparó en magnitud con el impacto que hubiera tenido el pago de la indemnización.

El mandatario remarcó que el monto en discusión —unos USD 18.000 millones— equivalía a cifras similares a compromisos financieros relevantes del país, en alusión al préstamo del FMI de años recientes.

El que también se hizo eco de la buena noticia fue el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, con su particular estilo.

Por qué la justicia norteamericana falló a favor de Argentina según Sebastian Marill

Uno de los analistas que más viene llevando el tema del juicio de YPF es Sebastián Marill de Latam Advisors, y entre las fundamentaciones que encontró en el fallo positivo para el país, destacó en sus redes que se debió a dos puntos fundamentales: en primer lugar, "el estatuto de YPF que es un contrato BILATERAL y no PLURILATERAL; y en segundo lugar, que "la Ley de YPF está por encima de los Estatutos de la empresa.

En desarrollo