la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó un fallo a favor de la República Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF.

La decisión, comunicada oficialmente por la Casa Rosada, ordena la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia, así como de todos los procedimientos pendientes en la Corte de Distrito.

Con esta resolución, el tribunal de alzada hizo lugar al pedido presentado por el Ejecutivo nacional el pasado 6 de marzo. La medida no solo frena la búsqueda de activos para eventuales embargos, sino que también suspende la audiencia de apelación vinculada al acceso a dispositivos y cuentas personales de funcionarios argentinos.

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El proceso de discovery es la instancia donde los demandantes buscan identificar bienes del Estado para cobrar la sentencia. Sin embargo, la Cámara decidió poner una pausa total hasta que se resuelva la apelación de fondo sobre la responsabilidad de la Argentina en el juicio.

Desde la Oficina del Presidente destacaron que esta decisión representa un "hito histórico" en un conflicto legal que ya lleva más de doce años y que ha generado "un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país".

El "equipo técnico" detrás del fallo

A través de un comunicado, el presidente Javier Milei celebró el resultado y agradeció específicamente el trabajo de los funcionarios involucrados en la arquitectura legal: María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica; Sebastián Amerio, procurador del Tesoro; Juan Stampalija, subprocurador; y Pablo Quirno, canciller.

Según la visión de la Casa Rosada, la estrategia jurídica cuenta ahora con un "rigor técnico y responsabilidad institucional" que, aseguran, no se había visto desde que comenzó el proceso. El Gobierno ratificó que retomará el ejercicio del derecho a la defensa para proteger los derechos soberanos y los intereses de los ciudadanos frente a los tribunales internacionales.

Análisis del fallo

El abogado Sebastián Soler sostuvo que el fallo "es una novedad bienvenida porque pone fin, al menos por el momento, a los interminables y desproporcionados pedidos de información de Burford, cuyo objetivo, a esta altura, parecía ser el hostigamiento de a nuestro país, más que la búsqueda de activos embargables".

El abogado destaca que se trata de la segunda vez que la Corte de Apelaciones neoyorkina "falla a favor de Argentina y suspende una orden de Preska mientras resuelve la apelación contra la sentencia de fondo. La primera fue cuando suspendió la orden de entregar las acciones de YPF".

"Desde luego, no significa que fallará a favor de la Argentina revocando la condena, pero sí sugiere que no dudará en hacerlo si concluye que Preska se equivocó cuando decidió retener el caso en Estados Unidos, en la manera que interpretó las leyes argentinas aplicables, o en el cálculo del monto de la indemnización", añadió Soler.

Antecedentes

El juicio por YPF se originó tras la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera en 2012. Tras un largo proceso en el juzgado de Loretta Preska, la Argentina recibió una sentencia adversa que la obliga a pagar alrededor de US$ 16.000 millones a los demandantes.

Esta nueva suspensión en la Cámara de Apelaciones le otorga al país un margen de maniobra clave mientras se aguarda la resolución definitiva sobre la cuestión de fondo.