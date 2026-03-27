En “QR!”, Pablo González fue contundente: “Sin control estatal, la nafta no va a dejar de subir”

El aumento sostenido del precio de los combustibles en Argentina fue eje de debate en el programa “QR!” de Canal E, donde el exdirector de YPF, Pablo González, aseguró que la suba responde a cambios estructurales en la política energética y al impacto del contexto internacional.

“Sin el barril criollo, estos movimientos internacionales se trasladan directamente a los precios locales”, afirmó González al analizar la escalada del valor de la nafta, que en marzo mostró aumentos de hasta dos dígitos en distintos tipos de combustible.

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Según explicó, la eliminación de ese mecanismo —que funcionaba como un “colchón” para amortiguar el impacto del precio internacional del petróleo— y la liberación de exportaciones generan que los productores prioricen vender al exterior. “Si pueden vender a más de 100 dólares afuera, no van a vender a 70 en el mercado interno”, resumió.

El exfuncionario sostuvo que el contexto global también incide directamente. “El precio del petróleo se define en Medio Oriente. Una guerra o un conflicto impacta en todo el mundo, y ahora también en Argentina”, señaló, en referencia a las tensiones internacionales que presionan sobre el valor del crudo.

Además, denunció que los aumentos no siempre son visibles de forma directa. “Hoy los combustibles suben todos los días con un sistema de microajustes. Puede variar según la demanda, la hora o la ubicación de la estación”, explicó, y mencionó el uso de herramientas tecnológicas para definir precios en tiempo real.

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González también apuntó contra el marco normativo vigente. “La ley actual establece la paridad de importación. Eso implica que el precio interno tienda a igualarse con el internacional”, indicó. Y agregó: “Es una decisión política que expone a los consumidores locales a variables externas”.

En ese sentido, cuestionó que un país productor de energía como Argentina no tenga mecanismos de protección. “¿Por qué un argentino tiene que pagar el combustible según lo que pase en otro continente?”, planteó.

Durante la entrevista, el exdirector de YPF también criticó la estrategia energética del Gobierno, al advertir sobre la venta de activos y el aumento del endeudamiento de la compañía. “Se están desprendiendo de recursos estratégicos en un contexto donde el mundo disputa el control del petróleo”, sostuvo.

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Finalmente, advirtió que la tendencia alcista podría continuar. “Mientras se mantenga este esquema, los precios van a seguir ajustándose hacia valores internacionales”, concluyó.

LB