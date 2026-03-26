España: una paciente psiquiátrica de 25 años será este jueves la persona más joven en recibir la eutanasia

Este jueves 26 de marzo, la joven Noelia Castillo Ramos, de 25 años, será la persona más joven en recibir la eutanasia en Barcelona, España, luego de haber obtenido la autorización de la Justicia europea a partir de un extenso y complejo proceso legal en el que luchó con la oposición hasta de sus propios padres.

"Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y me quedan cuatro días, porque el 26 ya me hacen la eutanasia", confirmó la joven a partir de una entrevista que realizó en diálogo con Antena 3, la única y última conversación que le ha concedido a los medios.

"Lo tenía muy claro desde el principio", sostuvo al ser consultada sobre si en algún momento dudó de su decisión. Durante los últimos meses, la joven permaneció internada en un centro sociosanitario de Garraf, en Barcelona, y para realizar el proceso de eutanasia será trasladada a un centro blindado para evitar que ingresen periodistas.

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Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple y, como consecuencia, el 4 de octubre de 2022 intentó suicidarse y se arrojó desde un quinto piso. No obstante, sobrevivió pero sufrió una lesión medular completa grave que le provocó una paraplejia irreversible. Tras lo ocurrido, en 2024 solicitó la muerte asistida.

En principio su pedido fue aprobado por los organismos médicos correspondientes y recibió el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, indicando que cumplía con los requisitos exigidos. Sin embargo, su padre, respaldado por la organización Abogados Cristianos, se manifestó en contra de su pedido y presentó diferentes recursos judiciales para detener el procedimiento, demorándolo durante casi dos años.

Eutanasia: ¿más o menos derechos?

"Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia, porque soy otro pilar de la familia. Yo me voy y vosotros os quedais aquí con todo el dolor. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años?", expresó la joven, quien es la sexta paciente psiquiátrica de Cataluña que accede a la eutanasia desde que se reguló en 2021.

El padre de la joven de 25 años agotó todas las vías legales e incluso llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, luego de que el Tribunal Constitucional desestimara el último recurso de la familia y lo dejara sin apelaciones en el país, aunque este no aceptó aplicar medidas cautelares sin resolver el fondo del conflicto.

Este miércoles 25 de marzo, el hombre realizó su último intento y le solicitó a una jueza de Barcelona que su hija acceda a un tratamiento psiquiátrico antes de proceder a una muerte asistida, aunque la magistrada denegó su petición por no ser un órgano competente.

Desde su lugar, Abogados Cristianos indicó que el caso de la joven representa "un vacío legal gravísimo", argumentando que no existen "protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia" y que "se ofrece el suicidio sin haber intentado curar".

"No se puede hablar de una decisión plenamente libre, sino de un sistema que permite una muerte sin haber garantizado previamente todas las alternativas de ayuda, lo que puede suponer un peligroso precedente", sostuvieron desde la organización que respaldó al padre de la joven.

Es válido mencionar que la madre de Noelia no tuvo la misma postura que su padre. En este caso, la mujer aclaró que no comparte la decisión de su hija, pero que optó por expresar su voluntad de acompañarla, respetando su elección y priorizando el vínculo.

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"Yo simplemente quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto y que la felicidad de un padre, madre o hermana no tiene que estar por encima de la felicidad de una hija o de la vida de una hija", expresó la joven que batalló por acceder a una muerte digna.

Desde la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Cataluña consideraron que el caso de la joven expuso grietas en la regulación de la eutanasia y comenzaron a reclamar una modificación de la normativa para que, en el futuro, casos similares se traten con la "máxima celeridad" y se resuelvan "en un máximo de 20 días".

La joven, quien actualmente no puede moverse de la cintura para abajo y sufre dolores neuropáticos e incontinencia, accederá este jueves a la eutanasia con el respaldo médico y legal correspondiente, siendo parte del 1,38% de enfermos psiquiátricos que acceden a una muerte digna en Cataluña, según indicó DMD.

AS.