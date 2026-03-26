jueves 26 de marzo de 2026
INTERNACIONAL
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Noelia Castillo Ramos recibe la eutanasia

La jóven de 25 años recibirá el tratamiento que producirá su muerte a las 14 horas (Argentina)

Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que será sometida a la eutanasia este jueves
Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que será sometida a la eutanasia este jueves | Facebook Noelia Castillo Ramos

Por decisión personal y aceptada por la justicia, Noelia Castillo Ramos recibirá a las 14 horas de Argentina la eutanasia.

Ramos, de 25 años y natural de Barcelona, ​​sufrió graves lesiones en la columna vertebral tras intentar quitarse la vida después de haber sido víctima de dos agresiones sexuales distintas.

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