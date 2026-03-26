Noelia Castillo Ramos recibe la eutanasia

Por decisión personal y aceptada por la justicia, Noelia Castillo Ramos recibirá a las 14 horas de Argentina la eutanasia.
Ramos, de 25 años y natural de Barcelona, sufrió graves lesiones en la columna vertebral tras intentar quitarse la vida después de haber sido víctima de dos agresiones sexuales distintas.
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