Eutanasia en España: cómo es el procedimiento de muerte asistida para Noelia, una joven parapléjica de 25 años

Noelia, una ciudadana de 25 años, recibirá este jueves 26 de marzo la eutanasia en un hospital de Alicante, España. El procedimiento se concretará luego de que la Justicia rechazara las medidas cautelares interpuestas por su progenitor.

La administración de la sustancia letal se realizará bajo los lineamientos de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. El equipo sanitario de la Generalitat Valenciana confirmó la disponibilidad del protocolo médico tras la validación de la Comisión de Garantía y Evaluación.

El proceso médico comenzará con la canalización de una vía venosa periférica en el brazo de la paciente. El equipo de cuidados paliativos o la unidad de hospitalización correspondiente asegurará un entorno de privacidad y acompañamiento antes del inicio de la infusión.

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La asistencia para morir contempla dos modalidades técnicas: la administración directa de sustancias por parte de profesionales o la prescripción de una sustancia que la persona se autoadministra. En este caso, el personal médico ejecutará la administración endovenosa de los fármacos.

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El protocolo clínico habitual en España inicia con una sedación previa para evitar el sufrimiento. Los médicos utilizan una combinación de fármacos que inducen una pérdida de conciencia profunda antes de proceder con los compuestos que provocan el cese de las funciones vitales.

"La muerte se produce de forma rápida y sin agitación", explicaron fuentes de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). El fármaco principal suele ser un bloqueante neuromuscular que genera un paro cardiorrespiratorio definitivo en pocos minutos tras la pérdida de conciencia.

Noelia sufrió una lesión medular irreversible que la dejó parapléjica y con dolores crónicos incontrolables. La joven manifestó su voluntad de morir de forma reiterada, cumpliendo con el requisito de padecer una enfermedad grave, incurable e imposibilitante.

El conflicto judicial que demoró el proceso durante 18 meses terminó con el fallo de la Audiencia Provincial de Alicante. El tribunal determinó que prevalece el derecho a la autodeterminación de la paciente sobre los reclamos de incapacidad presentados por su padre.

¿Qué fármacos se utilizan en la eutanasia en España?

El manual de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad de España sugiere el uso de fármacos específicos. Primero se administran benzodiacepinas o propofol para garantizar que la persona entre en un estado de coma profundo y no sienta dolor ni asfixia.

Posteriormente, se inyectan sustancias como el atracurio o el rocuronio. Estos compuestos provocan la relajación total de los músculos, incluyendo el diafragma. La muerte clínica se certifica mediante un electrocardiograma que confirma la ausencia de actividad eléctrica cardíaca tras el procedimiento.

El médico responsable debe permanecer con la paciente hasta el fallecimiento. Según la ley española, la muerte resultante de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, incluidos los seguros de vida.

La paciente firmó el consentimiento informado en diversas etapas del proceso administrativo. "Quiero dejar de sufrir y que se respete mi voluntad", expresó en uno de los documentos que integran el expediente judicial que destrabó el acceso a la prestación sanitaria.

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¿Cuáles son los requisitos legales que cumplió Noelia?

Para acceder a la eutanasia, la joven demostró poseer la nacionalidad argentina y residencia legal en España por más de doce meses. Además, debió presentar dos solicitudes por escrito de forma voluntaria con una separación mínima de quince días entre cada una de ellas.

El proceso incluyó la evaluación de un médico responsable y un médico consultor independiente. Ambos profesionales coincidieron en que la situación clínica de la joven cumplía con el supuesto de sufrimiento físico y psíquico constante que ella consideraba inaceptable.

El padre de la joven intentó frenar el acto médico alegando que su hija no tenía plenas facultades mentales. Sin embargo, los peritajes psicológicos confirmaron que la mujer conservaba la capacidad de decidir libremente y comprendía las consecuencias de su pedido médico.

Una vez finalizado el procedimiento este jueves, el médico responsable deberá remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación un informe detallado. Este documento debe incluir el diagnóstico, el proceso deliberativo y la técnica empleada para asegurar la transparencia de la práctica asistencial.

El caso de Noelia se convirtió en un precedente sobre los límites de la intervención de terceros en la autonomía de personas mayores de edad con discapacidad. El sistema público de salud garantiza la gratuidad de la prestación dentro de la cartera de servicios comunes.

La intervención del equipo médico este jueves pone fin a una disputa legal que escaló hasta los tribunales superiores de la Comunidad Valenciana. La joven pasará sus últimas horas en el entorno hospitalario bajo estricta supervisión profesional para asegurar el cumplimiento del protocolo.

¿Qué es y cómo se realizará la eutanasia de Noelia en España?

Quién: Noelia, una joven argentina de 25 años residente en Alicante, diagnosticada con una lesión medular irreversible y paraplejía.

Qué: Se someterá a una prestación de ayuda para morir (eutanasia) mediante la administración de fármacos por vía intravenosa realizada por profesionales de la salud.

Por qué: Debido a un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le genera un sufrimiento constante, tras obtener el aval judicial que rechazó las objeciones de su familia.

Procedimiento: Consiste en una sedación profunda seguida de la aplicación de bloqueantes musculares que provocan el fallecimiento sin dolor en pocos minutos, bajo la protección de la Ley Orgánica 3/2021.