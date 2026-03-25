Italia detectó el primer caso humano de gripe aviar H5N1 en Europa

El Ministerio de Salud de Italia confirmó este miércoles 25 de marzo de 2026 el primer contagio humano de gripe aviar H5N1 en territorio europeo. El paciente, un hombre de 44 años que se desempeñaba en una granja avícola de la región de Lombardía, presentó síntomas respiratorios agudos y quedó internado bajo estrictas medidas de aislamiento.

Según detalló el portal RTVE, las pruebas de laboratorio realizadas en el Centro Nacional de Referencia para la Influenza confirmaron la presencia del virus. La Organización Mundial de la Salud recibió la notificación oficial del hallazgo tras la secuenciación genómica que ratificó el subtipo de alta patogenicidad en la muestra.

El trabajador rural ingresó al centro asistencial con un cuadro de fiebre persistente y neumonía bilateral. Los médicos tratantes aplicaron de inmediato el protocolo de antivirales específicos para frenar la replicación del virus. "El paciente se encuentra estable y responde de manera favorable al tratamiento establecido por los especialistas", señalaron fuentes hospitalarias.

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Las autoridades sanitarias de Lombardía iniciaron el rastreo de los contactos estrechos del infectado para detectar posibles transmisiones. Hasta el momento, diez personas del entorno familiar y laboral permanecen en cuarentena obligatoria. Los testeos realizados a este grupo arrojaron resultados negativos durante las primeras 48 horas de observación clínica.

El foco infeccioso original se localizó en un establecimiento de cría de aves de corral que registró una mortandad masiva de ejemplares la semana pasada. El servicio de sanidad animal ordenó el sacrificio sanitario de 15.000 aves para contener la propagación del patógeno. Los técnicos de salud pública supervisan la desinfección total de las instalaciones afectadas.

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¿Qué riesgos implica el primer caso de H5N1 en Italia?

La detección de este caso humano en el continente europeo generó una alerta inmediata en los organismos de vigilancia epidemiológica internacionales. Los expertos analizan si el virus presenta mutaciones que faciliten el contagio persona a persona, una capacidad que el H5N1 no demostró de forma sostenida hasta la fecha.

"Este evento requiere un seguimiento estrecho pero no justifica el pánico entre la población general de la región", advirtieron los responsables sanitarios. La principal vía de infección sigue ligada al contacto directo con animales enfermos o superficies contaminadas por excrementos de aves infectadas en entornos rurales controlados.

El comisario de salud de Lombardía, Guido Bertolaso, llamó a la cautela mientras se completan los estudios de laboratorio adicionales. El funcionario remarcó que los sistemas de monitoreo funcionaron de manera eficaz para localizar el caso de forma temprana. Las fronteras agrícolas mantienen controles reforzados desde el inicio de la temporada migratoria de aves.

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¿Cómo reaccionaron los organismos internacionales ante el brote?

La Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades coordinan acciones conjuntas con el gobierno italiano. Las instituciones buscan determinar la trayectoria migratoria que introdujo la cepa en las granjas del norte de Italia. El virus circuló previamente en Asia y América.

El director regional de la salud, Andrea Ammon, sostuvo que la situación está bajo control técnico y operativo en el terreno. "La vigilancia sobre la interfaz animal-humano es nuestra prioridad absoluta para prevenir una escalada mayor", afirmó ante los medios locales. Se prohibió la movilización de productos avícolas en un radio de 10 kilómetros.

Los laboratorios europeos trabajan en la comparación de las secuencias genéticas del caso italiano con los registros obtenidos en brotes recientes en Estados Unidos. La industria avícola de la Unión Europea extremó las medidas de bioseguridad en las granjas comerciales. Los productores deben informar cualquier caída sospechosa en la producción de huevos o muerte de aves.

El gobierno italiano destinó una partida presupuestaria de emergencia para indemnizar a los productores afectados por el sacrificio de animales. La policía sanitaria vigila los accesos a las zonas de riesgo para evitar el traslado ilegal de aves. Las ferias y mercados de animales vivos quedaron suspendidos en toda la región de Lombardía de forma indefinida.

Los infectólogos aclararon que el consumo de carne de ave y huevos cocidos no representa un riesgo para la salud humana. La temperatura de cocción superior a los 70°C inactiva el virus por completo según los estándares internacionales de inocuidad. Las campañas de difusión pública se centran en evitar el contacto con aves silvestres muertas.

El monitoreo de la fauna silvestre en los humedales cercanos a la granja infectada arrojó la presencia de patos migratorios con el virus. Los biólogos recolectaron muestras de agua y suelo para evaluar la persistencia ambiental del patógeno en la zona. La primavera europea aumenta el flujo de aves que regresan desde el hemisferio sur.

La Comisión Europea convocó a una reunión de urgencia con los ministros de salud de los estados miembros para unificar criterios de actuación. El objetivo es estandarizar los protocolos de testeo en personas con síntomas respiratorios que trabajen en el sector agropecuario. La detección temprana es la herramienta principal para evitar la dispersión.

TC