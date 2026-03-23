Resolviendo el rompecabezas de la tuberculosis

Las bacterias que causan la tuberculosis se conocen desde 1882 y hace décadas que se desarrolló un tratamiento eficaz. Y, sin embargo, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa más mortífera del mundo.

Las implicaciones de este persistente rompecabezas de salud pública son nefastas. En 2024, se calcula que 10,7 millones de personas enfermaron de tuberculosis, pero solo se diagnosticaron unos 8,3 millones. Muchos de los que se quedan sin diagnosticar acaban muriendo a causa de la enfermedad. Muchos más la propagan sin saberlo.

La "brecha diagnóstica" —la diferencia entre los casos de tuberculosis confirmados y los estimados— es el mayor obstáculo para una respuesta mundial eficaz. Algunos lo ven como una limitación técnica; pero no lo es. Ya existen herramientas para detectar la tuberculosis de forma rápida y precisa y, lo que es crucial, pueden desplegarse mucho más cerca de donde la gente busca atención por primera vez, lo que permite el tratamiento en el mismo día.

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Las pruebas moleculares en el punto de atención (NPOC), que la Organización Mundial de la Salud recomendó recientemente por primera vez, representan una herramienta nueva e importante. Son pequeñas, portátiles y utilizan frotis de lengua fáciles de recoger, en lugar de las muestras de flema que a muchas personas —especialmente a los niños y a las personas con VIH— les cuesta producir. Y son más asequibles que otros tipos de pruebas e instrumentos moleculares.

Igualmente importante es que las pruebas NPOC producen resultados en unos 30 minutos, a diferencia de las pruebas de laboratorio tradicionales, que tardan días o semanas. Eso significa que pueden utilizarse para el diagnóstico en el mismo día en centros de atención primaria, como los centros de salud comunitarios que suelen estar más cerca del lugar donde vive la gente. El equipo de pruebas funciona con baterías, lo que significa que las deficientes redes nacionales no tienen por qué limitar el acceso a una atención que salva vidas.

Dado que el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria iniciará su próximo ciclo de financiación a principios de 2026, los países elegibles tienen la oportunidad de asegurar recursos sustanciales para el despliegue y la ampliación de esta nueva tecnología. Los gobiernos que presenten planes detallados —incluyendo un desglose de costes, estrategias para integrar las pruebas NPOC en los planes nacionales de lucha contra la tuberculosis y objetivos de cobertura mensurables— tienen muchas más probabilidades de obtener apoyo. Los que no actúen tendrán que esperar tres años para el próximo ciclo de financiación. En la salud mundial, el tiempo suele ser tan importante como la evidencia.

Un despliegue lento es indefendible, dado el elevado coste humano. Cada día, la tuberculosis se propaga de forma silenciosa y persistente. El retraso en el diagnóstico no solo pospone el tratamiento, sino que causa el sufrimiento de millones de personas al aumentar la transmisión, elevar la mortalidad y acelerar la farmacorresistencia. Cada caso no tratado representa una tragedia individual que augura más casos no tratados, lo que aumenta la carga de salud pública.

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La salud mundial está llena de ejemplos de innovaciones que tardaron décadas en alcanzar escala. Por ejemplo, a pesar de que hace más de una década se aprobaron pruebas moleculares de tuberculosis con mejores resultados, la microscopía, una técnica centenaria que pasa por alto una parte sustancial de los casos, sigue siendo muy utilizada.

Aprovechar el potencial transformador de las pruebas NPOC requiere un importante apoyo político para un despliegue rápido. Eso parece existir sobre el papel. En la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Lucha contra la Tuberculosis de 2023, los gobiernos se comprometieron a lograr el acceso universal a las pruebas moleculares rápidas de tuberculosis para 2027. Pero en varias regiones con una alta carga de morbilidad, solo una minoría de países va camino de cumplir ese objetivo.

La tecnología NPOC podría ayudar a cerrar la brecha entre la ambición y la realidad al descentralizar las pruebas de tuberculosis. Los centros de atención primaria y los centros de pruebas de nivel inferior que aún dependen de la microscopía, especialmente en las zonas rurales, son candidatos obvios para la actualización a las pruebas NPOC, al igual que las unidades de tratamiento de gran volumen.

Más allá de acelerar el despliegue inicial de estos diagnósticos, los responsables políticos deben impartir formación a los médicos, garantizar su integración en los programas comunitarios de salud y de lucha contra el VIH, y reforzar los sistemas de apoyo, como las cadenas de suministro y la gestión de datos. Una prueba rápida no es más que el inicio de una vía asistencial; sin una preparación de todo el sistema, los avances tecnológicos podrían desperdiciarse. Los despliegues anteriores han fracasado no porque la ciencia fuera débil, sino porque los sistemas sanitarios no estaban preparados.

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Para que la retórica se convierta en realidad, la transparencia y la rendición de cuentas serán esenciales. Los planes de acción nacionales deben incluir hitos mensurables, cuadros de mando normalizados y mecanismos de información significativos. Las organizaciones de la sociedad civil, que a menudo son los defensores más eficaces de los pacientes desatendidos, deben participar en el seguimiento de los progresos.

Las campañas de salud mundial anteriores han dejado claro que la tecnología solo puede salvar vidas cuando va acompañada de ambición política. Esta es la otra pieza que falta en el rompecabezas de la tuberculosis. Para eliminar la lacra de la tuberculosis de una vez por todas, los líderes de los países en desarrollo deben estar dispuestos a acelerar la adopción de las pruebas NPOC.

(*) Anafi Mataka es Jefe de División en la Sociedad Africana de Medicina de Laboratorio.

(**) Sharonann Lynch es Codirectora del Centro de Políticas y Política de Salud Global de la Universidad de Georgetown.