Menopausia: más de 1.200 millones de mujeres atraviesan esta etapa en el mundo y estos son sus síntomas

La menopausia continúa siendo, en pleno siglo XXI, un tema atravesado por el silencio y la desinformación. Sin embargo, se trata de un proceso fisiológico inevitable en la vida de las mujeres, que señala el cierre de la etapa reproductiva y el comienzo de una nueva fase vital. Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2025 más de 1.000 millones de mujeres en el mundo estarán en etapa menopáusica, una cifra que continúa en aumento debido al envejecimiento de la población. En la actualidad, ya se estima que más de 1.200 millones la transitan a nivel global.

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En Argentina, el fenómeno también tiene un fuerte impacto demográfico: cerca de 5 millones de mujeres se encuentran atravesando este período, lo que pone en evidencia la necesidad de políticas de salud, información accesible y acompañamiento profesional.

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“La menopausia se diagnostica cuando la menstruación desaparece durante 12 meses consecutivos en mujeres mayores de 45 años. Ocurre porque los ovarios dejan de producir óvulos y disminuyen hormonas como el estrógeno y la progesterona”, explicó la Dra. Valeria Valko, ginecóloga de OSPEDYC.

Menopausia: síntomas frecuentes y cambios en el cuerpo

Aunque se trata de un proceso natural, sus manifestaciones pueden variar significativamente entre una mujer y otra. Entre los síntomas más habituales se encuentran los sofocos, la sudoración nocturna, los trastornos del sueño, los cambios en el estado de ánimo, la sequedad vaginal y las alteraciones en la libido.

Lejos de ser molestias menores, estos síntomas pueden afectar la calidad de vida. Por eso, especialistas insisten en no minimizarlos ni naturalizarlos sin consulta médica. Existen tratamientos que permiten aliviarlos y mejorar el bienestar general.

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Además, la menopausia implica transformaciones más profundas en el organismo. La disminución de los niveles de estrógeno tiene efectos en distintos sistemas del cuerpo: aumenta el riesgo cardiovascular, se acelera la pérdida de masa ósea —lo que puede derivar en osteoporosis— y pueden aparecer cambios emocionales vinculados a esta etapa.

Salud en la menopausia: prevención, tratamientos y calidad de vida

El abordaje de la menopausia requiere una mirada integral. La Dra. Valko recomienda incorporar hábitos saludables que contribuyan a mitigar los efectos de esta transición: “Una alimentación equilibrada, el ejercicio físico —especialmente el entrenamiento de fuerza y la actividad aeróbica— ayudan a proteger los huesos y el corazón”.

A esto se suma la importancia de evitar el tabaquismo, moderar el consumo de alcohol y sostener controles médicos periódicos. Los chequeos permiten detectar a tiempo posibles complicaciones y adaptar las estrategias de cuidado a cada caso.

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En cuanto a los tratamientos, hoy existen múltiples opciones. Desde terapias hormonales —indicadas en situaciones específicas y bajo supervisión médica— hasta alternativas no hormonales y tratamientos locales para síntomas puntuales. La elección depende del perfil de cada paciente, sus antecedentes clínicos y sus necesidades.

La mirada actual sobre la menopausia busca alejarse de los prejuicios y resignificar esta etapa como una oportunidad para el autocuidado. “Con información confiable y acompañamiento profesional, la menopausia puede vivirse con bienestar. No es el fin de nada: es una nueva etapa que merece ser transitada con salud y calidad de vida”, concluyó la especialista.