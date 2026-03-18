Se detectó el primer caso de viruela de mono en la Argentina: ¿Cuáles son los síntomas?

El Ministerio de Salud de la Nación informó que se detectó el primer caso de viruela del mono (Mpox) del clado Ib en la Argentina.

Se trata de un hombre de 31 años residente en la Ciudad de Buenos Aires, sin antecedentes de viaje, que fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona de forma favorable.

Cabe destacar que ya se habían confirmado cinco casos de la enfermedad en el país, aunque todos correspondían al clado II: cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en la provincia de Río Negro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuáles son las formas de contagio?

La transmisión entre personas ocurre principalmente por contacto directo con lesiones cutáneas o mucosas de alguien infectado, especialmente en contextos de contacto estrecho, incluido el contacto sexual.

También puede producirse mediante objetos contaminados recientemente, como ropa, sábanas o toallas, o a través de secreciones respiratorias de corto alcance durante contactos cercanos y prolongados.

En algunas regiones donde animales salvajes actúan como reservorio del virus, la enfermedad también puede transmitirse a humanos por contacto directo o indirecto con lesiones, mucosas, sangre u otros fluidos corporales de animales infectados.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) explicó que el período de incubación oscila entre cinco y 21 días, aunque habitualmente se ubica entre seis y 13.