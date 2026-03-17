El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York confirmó la detección del primer caso de viruela del mono clado I. Según se informó el sistema de vigilancia epidemiológica permanece activo y en alerta.

La viruela del mono, antes conocida como moxicilina, se transmite por contacto cercano o íntimo, incluyendo abrazos y caricias.

"Las personas que pueden beneficiarse de la vacunación incluyen a quienes tienen relaciones sexuales con hombres y se identifican como hombres, personas trans, no binarias, de género fluido o de género no conforme; personas que planean viajar a países donde se está propagando la mpox del clado I y que anticipan tener relaciones sexuales con una nueva pareja durante el viaje, independientemente de su orientación sexual o identidad de género; y cualquier persona que se considere en riesgo a través de relaciones sexuales u otro contacto íntimo, ahora o en el futuro", dijo el Departamento de Gestión de emergencias de la ciudad de Nueva York.

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La cepa identificada por las autoridades sanitarias se llama clado I, que puede causar síntomas más graves y ser más mortal que el clado II, la cepa responsable del brote en 2022 que desencadenó 4,000 casos en la ciudad.

El síntoma más común es una erupción cutánea dolorosa que puede aparecer en las manos, los pies, el pecho, la cara o cerca de los genitales. Los pacientes pueden presentar fiebre, escalofríos y otros síntomas similares a los de la gripe, informó Gothamist.